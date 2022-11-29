МИД Литвы опроверг сам себя после «запрета» Лободы в стране

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 69

Литва не нашла оснований запрещать въезд Светлане Лободе

МИД Литвы опроверг сам себя после «запрета» Лободы в стране

Фото: © РИА Новости / Екатерина Лызлова

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Концерты Светланы Лободы в Литве все-таки состоятся. МИД страны, наконец, разобрались в «самом сложном» деле в их карьере.

МИД Литвы все никак не может определиться, включать певицу Светлану Лободу в список нежелательных лиц, или нет. Какая же у нее позиция по России, задаются вопросом местные власти? Видимо, для них крайне сложно понять.

Таким образом 29 ноября пресс-секретарь главы МИД Литвы Паулина Левицкайте сообщила журналистам, что Лобода все-таки не будет включена в список нежелательных в стране лиц, так как для этого не юридических оснований.

«Детальный анализ фактов показал, что правового основания или объективных данных, которые указывали бы на возможность включения Лободы в список нежелательных в Литве лиц, не обнаружено», — заявила она.

Кстати, до этого, украинская певица сама говорила, что Литва не вводила никакого официального запрета на ее въезд, а ее запланированные концерты в Литве в поддержку Украины состоятся несмотря ни на что. Лобода назвала данную информацию «очередным вбросом» и «черным пиаром».

Сорокалетняя Светлана Лобода покинула Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. И сразу же начала поливать грязью тех, на ком зарабатывала состояния. А потом выяснилось, что полностью отказаться от России у певицы не получится.

Ранее 5-tv.ru рассказал, певица Светлана Лобода после всех провокационных заявлений в сторону России заявила о нежелании отказываться от русского языка. Артистка не хочет говорить и петь только на украинском, ведь она привыкла к русскоязычной публике и обществу.

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МИД Литвы опроверг сам себя после «запрета» Лободы в стране

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