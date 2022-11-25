Лобода ответила на слухи о запрете въезда в Литву

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38

Светлана Лобода прокомментировала свой запрет на въезд в Литву

Лобода ответила на слухи о запрете въезда в Литву

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Сбежавшая из России знаменитость сообщила поклонникам, что запланированные концерты в стране состоятся. Как такое может быть?

Певица Светла Лобода прокомментировала новость о том, что ей запретили въезд в Литву. По словам украинской артистки, страна не вводила никакого официального запрета. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Мои запланированные концерты в Литве в поддержку Украины состоятся», — добавила артистка.

Исполнительница хита «Твои глаза» назвала данную информацию «очередным вбросом» и «черным пиаром». Лобода попросила средства массовой информации не распространять фейки о запрете ее на территории Литвы.

40-летняя Светлана Лобода покинула Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Однако она неоднократно отмечала, что не откажется от использования русского языка, потому он приносит ей деньги. Певица продолжает петь песни на великом и могучем за границей.

Ранее 5-tv.ru писал, почему уколы красоты могут быть опасны для Светланы Лободы, и что будет, если певица не перестанет раскачивать губы.

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