На форуме в Петербурге молодежи помогут определиться с будущей профессией

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 12

В Петербурге с 1 по 3 декабря пройдет международный научно-образовательный салон

На форуме в Петербурге молодежи помогут определиться с будущей профессией

Фото: Пресс-служба КВЦ «Экспофорум»

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Помимо самых важных вопросов о выборе будущей профессии, эксперты расскажут и о личном опыте.

С 1 по 3 декабря в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдет Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон. Там будет представлен потенциал северной столицы, как крупнейшего образовательного, научного и культурного центра. В течение трех дней ведущие петербургские учебные заведения, научно-исследовательские организации будут презентовать свои последние разработки, лучшие инфраструктурные и интеллектуальные решения, а также передовые образовательные практики.

На дискуссионной площадке научно-образовательного салона пройдет серия мероприятий, патронируемых Акционерным Банком «РОССИЯ» и направленных на решение таких социально значимых задач, как содействие в профориентации, предоставление информации о возможных сферах самореализации молодых людей. Гостей салона также ждут паблик-токи, открытый лекторий и деловая игра.

Работа открытого лектория пройдет 1 и 2 декабря. Приглашенные эксперты поговорят с ребятами о поиске собственного пути и поделятся личным опытом побед и ошибок. 1 декабря участники паблик-тока обсудят построение будущего и выбор образовательного и профессионального трека в эпоху перемен, сформулируют ответ на неожиданный вопрос: почему не надо идти в IT? 2 декабря ребят ждет «Teen-ток» — честный разговор на важные темы о будущем для подростков, собранные самими подростками.

В последний день работы салона, 3 декабря, школьники и студенты смогут пройти тренинг по выявлению предпринимательских компетенций «Построй компанию/продай компанию». Игра — отличная возможность вблизи рассмотреть панораму современных экономических отношений и «примерить» на себя роль предпринимателя.

Все мероприятия научно-образовательного Салона — бесплатные. С подробной программой дискуссионной площадки можно ознакомиться на сайте мероприятия. Также вся информация для подробного ознакомления с мероприятием размещена на сайте центра «Экспофорум».

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