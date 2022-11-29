Сын Яны Поплавской записал обращение из зоны СВО

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 255

В обычной жизни Клим занимается режиссурой, у него есть жена и сын.

Сын Яны Поплавской записал обращение из зоны СВО

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Специальная военная операция России

Сын актрисы Яны Поплавской Клим отправился в зону специальной военной операции. Он записал видеообращение для мамы, в котором попросил ее не волноваться. Ролик Поплавская опубликовала в социальных сетях.

«Утро бывает добрым. Сегодня получила весточку от сына. Слава Богу, все хорошо! Передал привет от военкора Евгения Лисицына», — подписала кадры знаменитость.

Она добавила, что сын присылает страшные кадры разрушенных городов. Поплавская подчеркнула, что Украина не остановится, будет воевать «до последнего украинца». Она пожелала российским солдатам остановить президента Украины Владимира Зеленского и вернуться с победой.

В обычной жизни Клим занимается режиссурой, у него есть жена и сын. На опубликованном видео он завтракает и показывает обстановку вокруг. По его словам, сейчас они едут «на утреннее автопати». Также он всем пожелал здоровья, а матери признался в любви.

Как ранее писал 5-tv.ru, сын Яны Поплавской Клим проходит в военную подготовку в Чечне, после которой планирует отправиться на поля спецоперации России по защите Донбасса.

Тема:
Специальная военная операция России
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