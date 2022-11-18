«Не ждите, потом будет поздно!»: сын Яны Поплавской отправляется на фронт

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 52

Сын актрисы Яны Поплавской Клим проходит военную подготовку в Чечне перед отправкой на фронт

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; Telegram / Яна Поплавская

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Тема:
Специальная военная операция России

Артистка с гордостью показала видеообращение сына в военной форме и с оружием в руках к мужчинам России.

Клим Поплавский, 37-летний сын актрисы и радиоведущей Яны Поплавской, проходит военную подготовку в Чечне, после которой планирует отправиться на поля спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом знаменитость с гордостью сообщила поклонникам в своем Telegram-канале.

«Старший сын! Клим Поплавский. Гудермес. Проходит специальную военную подготовку в Российском университете спецназа», — написала артистка.

Наследник Поплавской родился в ее браке с режиссером Сергеем Гинзбургом. Карьеру мужчина выбрал творческую, занимался производством музыкальных видеоклипов Также вместе с мамой вел ток-шоу на одном из телеканалов. Теперь, судя по всему, непростое время заставило его пересмотреть взгляды на профессию — остаться в стороне от конфликта на Украине Поплавский не смог. К посту актрисы было прикреплено его видеообращение к соотечественникам.

«Парни, пока не поздно, собирайтесь. Идите на курсы, на стрельбу, на подготовку. Все это просто так не закончится. Пока мы все не встанем, ничего не закончится, братья. Не ждите, пока придет беда в дом, к брату, к соседу, начинайте тренироваться. Читайте книги, литературу, идите на бесплатные курсы — их много. Не ждите, потом будет поздно! За нами правда, с нами бог, за нами победа!» — говорит Поплавский.

Поплавская регулярно делится своим мнением о политической ситуации. Она твердо отстаивает свою патриотическую позицию, не стесняется в выражениях, комментируя бегство звездных коллег из страны.

Как пишет dni.ru, актриса жестко раскритиковала, в том числе, юмориста Максима Галкина*, покинувшего Россию в первые дни спецоперации, его резкие высказывания в адрес соотечественников. Задела и супругу комика Аллу Пугачеву, последовавшую вслед за мужем, напоминала, как та поддерживала президента Владимира Путина — теперь просит признать ее иноагентом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему наследники Яны Поплавской не могут покинуть Россию.

* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

Тема:
Специальная военная операция России
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