Заоблачные цены: в России фиксируют спрос на покупку водонапорных башен

Не только купить, но и обустроить сооружение стоит немалых денег. Зачем это россиянам? И что открывается внутри башен?

Неожиданно по ценам элитной недвижимости в России начали продавать водонапорные башни. На рынке сотни предложений, но что еще удивительнее: заброшенные здания расхватывают. Хотя вкладывать в них нужно огромные суммы.

Могут ли они стать пригодными для жизни? Или для чего еще тогда нужны? Максим Облендер нашел тех, кто уже купил почти вертикальные квадратные метры.

Открыть ресторан и устраивать концерты на свежем воздухе или свить семейное «гнездышко» на высоте может каждый. Сайты объявлений наводнили предложения купить пустующие водонапорные башни. В разных местах, в разном состоянии — мы нашли более ста предложений.

Покупаешь башню, и она сразу начинает приносить пассивный доход в сотни тысяч рублей, уверяет продавец. Три сотовых оператора буквально нашпиговали здание оборудованием и платят за аренду места под него.

«Шестьсот тысяч в год, я правильно посчитала. 12 месяцев».

«Это кирпичное здание в Выборге Ленинградской области — одна из главных городских доминант. Высота 26 метров. И под этим кубом скрываются два гигантских резервуара для воды. Со зданием связано немало историй и рекордов. Например, бетон здесь заливали восемь дней подряд. Ну, а сейчас готовится очередной рекорд — ценовой. Это здание может стать самым дорогим, которое когда-либо продавали в городе», — передает корреспондент Максим Облендер.

65 миллионов рублей. Здесь была и сауна, и бар, и квест — не пошло, рассказывает представитель собственника. И тоже все увешано антеннами для сотового сигнала, но тысяча квадратных метров внутри пустует.

«Тут по сути то если ничего не ломать, только производство сделать», — рассказал представитель.

Однако если рядом жилой дом — можно нарваться на недовольство соседей.

«Ну, я рядышком здесь живу, поэтому не очень бы хотелось ночного клуба!» — говорит местная жительница.

Сама по себе башня, как мы выяснили, жильцам особо не мешает. Пока тихо. Даже на то, что загораживает солнце, не жалуются.

«Да оставить и не трогать, пусть живет как живет», — сказал местный житель.

Что появится под боком — зависит не только от фантазии покупателя, но и от статуса объекта. Если это памятник архитектуры — особо не разгуляешься. Да, конструктивные особенности имеют значение.

«Есть масса ограничений на ее использование. Потому что и конструктивно и технологически она серьезно отличается. Даже подвести воду в здание на 30-й этаж, в здание, в котором давно воды нет, хотя это была его первоначальная функция — это инженерное решение. Вопрос в том, сколько инвестиций потребуется», — заявил специалист по недвижимости Денис Колокольников.

Упорству и везению предпринимателей из Кунгура, что в Пермском крае, можно позавидовать. Они вложились и не прогадали. Да, затратно, да, несколько месяцев делали ремонт, но сбылась их мечта — водонапорная башня стала радиобашней, откуда весь город каждый день слышит этот голос.

«И в продолжение выпуска новостей, как всегда, о погоде в Кунгуре», — сказал радиоведущий.

Рисковать или нет, говорят уральские «медиабоссы» — дело каждого. В конце концов, башню всегда можно перепродать другим мечтателям. Кстати, пока мы готовили этот материал, часть объявлений пропала. С пометкой «возможно продано».