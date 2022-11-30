Российская армия освободила поселок Курдюмовку в ДНР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 112

Пушилин: в ДНР освободили поселок Курдюмовку

Российская армия освободила поселок Курдюмовку в ДНР

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

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Тема:
Специальная военная операция России

Успешное продвижение идет и в направлении Марьинки.

В ходе специальной военной операции (СВО) российские войска освободили поселок Курдюмовку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире федерального телеканала.

По его словам, сейчас бойцы проводят зачистку населенного пункта. Кроме того, идет активное продвижение в Марьинке: ежедневно российские силы улучшают там свои позиции, продвигаясь вглубь города.

«Ежедневно мы сейчас фиксируем улучшение позиций наших подразделений и продвижение непосредственно внутри самой Марьинки», — заявил Пушилин.

На днях военкор «Известий» Денис Кулага сообщал, что в Марьинке российские войска сумели продавить линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборудованную в высотных зданиях, и закрепились в самом центре города, в районе администрации и школы № 2 на проспекте Дружбы.

Украинские боевики пытаются оборудовать огневые точки в полуразрушенных домах и подвести туда подкрепления. Однако эти попытки пресекают залпы реактивных систем «Ураган», перекрывая противнику все доступные пути. После их ударов бойцы разведроты занимают и зачищают очередные кварталы в городе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нашли способ точечным ударом надолго ослабить боевиков ВСУ.

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Специальная военная операция России
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