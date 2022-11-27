Подразделения российской армии продолжают атакующие действия на донецком направлении, невзирая на осеннюю распутицу.

В ход спецоперации вмешался важный фактор — осенняя распутица. Возможности обеих сторон для наступления теперь сузились к тем участкам фронта, где более или менее сохранилась сеть асфальтированных дорог. Кроме того, выросла значимость и без того хорошо зарекомендовавшей себя артиллерии. Поэтому на картах Министерства обороны все чаще не только обозначены точки непосредственных атак и контратак на линии соприкосновения, но и удары союзных сил по скоплениям украинских формирований в 20-30 километрах в тылу противника.

Каждый день в сводках звучат одни и те же «донецкие» названия: Авдеевка, Артемовск, Марьинка, Соледар. В Марьинке союзные силы сумели продавить линию обороны ВСУ, оборудованную в высотных зданиях, и закрепиться в самом центре поселка, в районе администрации и школы № 2 на проспекте Дружбы. Эксклюзивный репортаж с донецкого направления Дениса Кулаги.

Из всей зоны СВО особое внимание, без преувеличения, приковано к Донецкому фронту. Потому что здесь идут ключевые бои.

Артемовск/Бахмут

Украинских военнослужащих сейчас пытаются взять в полукольцо и вынудить покинуть Артемовск. Взятие под контроль села Майорска поджимает украинские войска на западных рубежах населенного пункта.

«Крупный калибр нашей артиллерии сейчас пробивает бронь из северных окраин Бахмута, он же Артемовск. Сейчас задача орудия — перебить канал поставок, укрепрайоны ВСУ на этом участке», — передает военкор Денис Кулага.

Дальше к рубежам подходит реактивное подразделение ВДВ. Тех, кому удалось сбежать от ударов ствольной артиллерии, в прямом смысле слова догоняют наши системы залпового огня.

Корректировщики подтверждают успешное попадание по цели, штурмовые группы самого известного военного оркестра на донецком направлении идут вперед.

Температура воздуха днем чуть выше пяти градусов тепла. Ночью и вовсе достигает отрицательных значений. Из удобств — крепкий блиндаж и маленький костер.

«Вот они, удобства, в которых находятся наши артиллеристы. Небольшой костерчик, но самое тяжелое в том, что только ребята сели пообедать, надо снова на работу», — описывает журналист был российских военнослужащих.

Для успешного штурма Артемовска необходимо подобрать ключи сразу к нескольким линиям обороны. Прежде всего южный участок, западный и восточный. Восточный фронт делится сразу на два фланга: одни заняты тем, что пробивают бронь восточных окраин Артемовска, другие пытаются взять штурмом не менее важный город — Соледар. По выявленным позициям ВСУ в Соледаре наводятся расчеты Д-20. Точная корректировка обеспечивает критические попадания по укрытиям украинских силовиков. В этом и весь секрет, потому что артиллерия — это коллективный вид вооружения, рассказывает боец российской армии.

Марьинка

В полуразрушенных жилых домах Марьинки украинские боевики оборудовали огневые точки. На территории местной школы валяются посеченные осколками каски украинских военных, куски разбитых раций. Там, где пехоте не продвинуться, слово снова берет артиллерия. Воздушная разведка подтверждает точное поражение скопления сил противника в центре Марьинки.

Как только противник предпринимает попытки перебросить подкрепление на этот участок фронта, тут же все доступные им пути перекрывают залпы реактивных систем «Ураган». И только после бойцы разведроты занимают очередной квартал в городе.

«Штурм идет планомерно, нам удается запутать врага и вынудить делать ошибки. Мы этим пользуемся и идем вперед. Победа будет за нами», — прокомментировал ход боевых действий российский военнослужащий с позывным «Горец».