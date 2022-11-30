Тройная цена за союз с США: названа главная проблема Евросоюза

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Президент Хорватии Миланович назвал главной проблемой ЕС зависимость от США

Тройная цена за союз с США: названа главная проблема Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Европейцы оказались неспособны обеспечить собственную энергетическую безопасность.

Евросоюз не смог создать собственный безопасный рынок энергоресурсов, поэтому будет вынужден покупать газ у США втридорога. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович на открытии экономического форума в Загребе.

«Энергия — это не товар, а ресурс, гарантирующий безопасность, независимость и силу. В течение долгого времени Европейский союз был в иллюзии, что он создаст энергетический рынок. Теперь же ясно, что в скором времени нам придется покупать газ у США втрое дороже», — цитирует Милановича EADaily.

Хорватский лидер отметил, что именно из-за плачевной ситуации в сфере энергетики европейских стран президент Франции Эммануэль Макрон планирует поездку в США для переговоров с президентом Джо Байденом.

«На самом деле он едет просить у США понимания и милосердия с позиции более слабого партнера», — заявил Миланович.

Директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев прогнозирует, что стоимость коммунальных услуг в европейских странах уже этой зимой может увеличиться на 20% в связи с увеличением потребления топлива. Особенно это касается Великобритании и Италии, где платежи уже выросли значительно выше размера инфляции. По словам Канищева, речь идет о «десятках процентов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за энергокризиса в Европе закрываются тысячи ферм, а журнал Economist прогнозирует ближайшей зимой увеличение смертности среди европейцев из-за холода и голода на 180 тысяч человек.

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