«Глобальное похолодание»: коммунальные услуги в Европе вырастут на 20%

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Экономист Канищев спрогнозировал рост цен за коммунальные услуги в Европе на 10-20%

«Глобальное похолодание»: коммунальные услуги в Европе вырастут на 20%

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Недружественные страны ЕС сами вырыли себе эту «ледяную» яму.

Стоимость коммунальных услуг в европейских странах уже этой зимой, вероятно, увеличится на 20%. Такое мнение выразил директор научного центра «Ансельм», экономист Максим Канищев. По его словам, это связано с большим потреблением топлива.

«Чем больше топлива сжигается, тем больше будет платить среднестатистический немец. Температуру мы прогнозировать не можем, хотя у нас вроде глобальное похолодание, но я думаю, что до 10-20% платеж может вырасти», — объяснил он в беседе с URA.RU.

Помимо этого коммунальные услуги начнут стоить гораздо больше по сравнению с прошлым годом. Особенно в Великобритании и в Италии, где уже платежи возросли достаточно сильно. Эксперт подчеркнул, что цена поднимется не на величину инфляции, а на более значительный процент.

«Там платежи выросли не на 10-20%, а в разы. По крайней мере, в Италии, Великобритании выросло на десятки процентов», — сказал экономист.

Также Канищев заявил, что правительство европейских государств ничего не сможет сделать с большим ростом коммунальных услуг. Для этого стоит найти дешевое топливо на рынке, которого нет. Сейчас недружественные РФ страны сами отказываются от выгодного приобретения энергоресурсов.

«В данной ситуации единственное, что они могут предпринять, — это призвать к экономии, вкладываться в меры по энергоэффективности домов. Это единственное, что они будут делать», — подытожил специалист.

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