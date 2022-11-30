Западные журналисты шокируют своих читателей. Издание Economist пишет, что ближайшей зимой в Европе могут погибнуть на 180 тысяч человек больше. Все из-за холода и голода, которые напрямую связаны с энергокризисом.

Его последствия на себе по полной ощутили фермеры. Целые отрасли сельского хозяйства становятся убыточными и уже закрываются. Тему продолжит Александр Романов.

Евросоюз собирается закрыть тысячи ферм по разведению крупного рогатого скота: те якобы не отвечают высоким экостандартам ЕС. И первыми в жертву «зеленой повестке» принести хотят коров и быков в Нидерландах. В Брюсселе обязали королевство немедленно снизить выбросы азота, а по факту — пустить под нож немалую часть животных.

Голландцы, которых лишают заработка, пытаются договориться с властями. Говорят, что те опираются на неверные данные, и надо как минимум еще раз все обсудить.

«Правительство ничего не смыслит в том, откуда берутся выбросы азота! Их расчеты ненадежные! Мы требуем, чтобы правительство поговорило с нами об этом!» — сказал фермер Барт Кемп.

Власти недовольства как будто не замечают. И те, кто пытается докричаться до правительства, слышат в ответ: просто найдите другую работу.

«Это просто невозможно! Я уже привык быть фермером, и вдруг мне говорят: ты должен пойти на работу в офис! Очень сложно как-то это комментировать. Особенно пожилым людям, которые всю жизнь проработали на ферме», — признается фермер Барто Хоогендейк.

Весь этот год голландское правительство умудрялось как-то игнорировать протесты тысяч других фермеров, на тракторах, которые также заявляли, что эко-меры их убивают.

Схожие проблемы встали и перед Францией. Фермер Доминик Бланшар разводил свиней всю свою жизнь. Но последний год работает себе в убыток. Причин масса, но первая из них — слишком дорогой корм: его стоимость увеличилась на четверть. И продолжает расти.

«С 1 января нужно закладывать на 100—115 евро за тонну больше», — говорит заводчик свиней Доминик Бланшар.

А компенсировать издержки нечем. Более дешевых кормов на рынке просто нет. Остается только распродавать животных сотнями, чтобы было чем прокормить оставшихся.

«Вон там раньше паслись свиньи. Теперь тут все демонтировано. Конечно, это грустно, я всю жизнь это строил», — сказал Бланшар.

И словно мало было этой беды, еще один удар по отрасли наносит другой кризис: энергетический. Отапливать свинарники теперь слишком дорого. Раньше в таких ситуациях выручало государство, но сейчас оно от фермеров отвернулось.

«Франция, в отличие от Германии и Испании, не установила ограничений на стоимость энергии для предприятий. Внезапно мы оказались в положении, когда Франция станет менее конкурентоспособной, чем другие европейские страны», — заявила директор межпрофессиональной организации Анна Ришар.

Сравнительно недавно Евросоюз был одним из мировых лидеров по животноводству и бросал вызов Китаю. Сейчас об этом лидерстве можно забыть: тот скот, который переживет голод и холод как во Франции, просто добьют европейские экологи, как в Нидерландах.