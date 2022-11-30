Беру себя в руки: Киркоров решился на серьезный эксперимент

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 1 366

Филлипп Киркоров планирует сесть на жесткую диету перед Новым годом

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артист собрался в очередной раз приятно удивить поклонников и надеется, что у него получится.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров заявил, что готовится к непростому испытанию. Артист в очередной раз планирует сесть на диету — из меню знаменитости будут исключены все сладости, полуфабрикаты и другие вредные для фигуры продукты. В этом артист признался в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«С декабря я ухожу на диету. Надеюсь, что у меня это получится», — сказал артист во время презентации девятой части новогодней комедии «Елки-9».

Певец добавил, что обычно в его райдере присутствуют бутерброды, колбасы, сыры, а еще пончики и обязательно — зефир. Но из-за желания сбросить лишние килограммы меню придется пересмотреть, дал понять артист.

Как известно, Филипп Киркоров не первый раз садится на диету. Опыт успешного похудения у знаменитости, в частности, был в 2016 году — тогда он скинул 20 килограммов, а в 2019-м переплюнул этот рекорд, избавившись от 30 килограммов. При этом к помощи пластических хирургов поп-король не прибегал, а руководствовался диетой балерины Майи Плисецкой. Она предполагает интервальное голодание — последний прием пищи у певца был до 18:00, а первый — не раньше 12:00.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Филипп Киркоров ответил Шукшиной на критику «Иронии судьбы». 

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