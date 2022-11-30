Эксперт рассказал, чем опасен бушующий в регионе РФ метапневмовирус
Эксперт лабораторной диагностики Соловьев: метапневмовирус представляет угрозу для пожилых людей и детей
Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack
Заболевание не является новым. Кто в группе риска?
Сейчас в Свердловской области бушует метапневмовирус, который опасен для маленьких детей и пожилых людей. Об этом рассказал эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.
«Опасность метапневмовирус несет для отдельных категорий людей — в первую очередь для детей, у которых в силу особенностей строения дыхательных путей и незрелости иммунной системы он чаще всего вызывает тяжелую клинику. Протекание болезни осложняется затруднением дыхания, бронхиолитом, бронхитом либо пневмонией, что требует госпитализации таких деток», — объяснил Соловьев в беседе с URA.RU.
Еще одна группа риска — пожилые люди, для которых из-за ослабления иммунной системы метапневмовирус также представляет опасность. Специалист отметил, что часто пациенты заражаются респираторно-синцитиальным вирусом. В таком случае инфекция протекает сложнее.
Врач указал, что метапневмовирус не является новым, потому что впервые его обнаружили в 2001 году. Тогда специалисты исследовали сыворотки доноров разных лет и обнаружили антитела к нему даже с 1958 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что России грозит «тридемия».
Читайте также
92%
-0.19 63.05
-0.34
Нашли ошибку?