Эксперт рассказал, чем опасен бушующий в регионе РФ метапневмовирус

Заболевание не является новым. Кто в группе риска?

Сейчас в Свердловской области бушует метапневмовирус, который опасен для маленьких детей и пожилых людей. Об этом рассказал эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

«Опасность метапневмовирус несет для отдельных категорий людей — в первую очередь для детей, у которых в силу особенностей строения дыхательных путей и незрелости иммунной системы он чаще всего вызывает тяжелую клинику. Протекание болезни осложняется затруднением дыхания, бронхиолитом, бронхитом либо пневмонией, что требует госпитализации таких деток», — объяснил Соловьев в беседе с URA.RU.

Еще одна группа риска — пожилые люди, для которых из-за ослабления иммунной системы метапневмовирус также представляет опасность. Специалист отметил, что часто пациенты заражаются респираторно-синцитиальным вирусом. В таком случае инфекция протекает сложнее.

Врач указал, что метапневмовирус не является новым, потому что впервые его обнаружили в 2001 году. Тогда специалисты исследовали сыворотки доноров разных лет и обнаружили антитела к нему даже с 1958 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что России грозит «тридемия».