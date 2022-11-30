«Только военным путем»: эксперт оценил возможность адекватного диалога РФ и США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 16

Политолог Солонников: пока Россия не выполнит задачи на Украине, диалога с США не будет

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; Личный архив Дмитрия Солонникова; 5-tv.ru

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В МИД РФ заявили, что готовы к реальному диалогу о стратегической стабильности, однако партнер не «созрел» для общения.

Возобновление адекватного диалога между Россией и США возможно только по тем вопросам и темам, которые не касаются украинского кризиса. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

В качестве примера он привел вопрос стратегических вооружений. Политолог считает, что теоретически страны могут найти здесь точки соприкосновения, если Соединенные Штаты снимут бессмысленные требования о гиперзвуковом оружии, и будет восстановлен паритет воздушных проверок, который сейчас не реализуется из-за запрета российским самолетам летать над Европой.

Что касается ситуации на Украине, то здесь диалог пока, вероятно, невозможен, так как у сторон диаметрально противоположные представления о ее разрешении, отметил Солонников.

«Соединенные Штаты не пойдут на демилитаризацию и денацификацию Украины. А эти задачи поставлена президентом, и, как недавно сказал Сергей Лавров, они будут выполнены. Поэтому, пока эти задачи Россия не выполнила, никакого другого диалога не будет, а выполнить их можно только военным путем», — резюмировал политолог.

Ранее в этот день в МИД РФ заявили, что реальный диалог с США по стратегической стабильности возможен при готовности Вашингтона учитывать и не нарушать требований Москвы по вопросам безопасности.

По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова, Россия никогда не отказывалась от диалога, однако он возможен только при условии адекватности со стороны партнера, до которой США еще не «созрели».

Как сообщал 5-tv.ru, сотрудник Государственного университета Арканзаса Эдвард Салло заявил, что для урегулирования конфликта между Россией и Украиной необходимо участие третьей стороны. Однако ни США, ни ЕС не годятся на роль «арбитра» из-за сильной вовлеченности в поддержку Киева.

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