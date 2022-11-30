В МИД РФ посоветовали США «созреть» до реального диалога

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 20

МИД России: реальный диалог с США возможен при наличии адекватного партнера в Вашингтоне

В МИД РФ посоветовали США «созреть» до реального диалога

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Но для этого необходим адекватный партнер.

Реальный диалог с США по стратегической стабильности возможен при готовности Вашингтона учитывать и не нарушать требований Москвы по вопросам безопасности. Соответствующее заявление в беседе с РИА Новости озвучил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога. Но он возможен исключительно при условии адекватности со стороны партнера. А до этой «адекватности» США необходимо «созреть».

«В принципиальном плане мы от диалога никогда не отказывались. Вместе с тем реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны. Для этого необходимо „дозревание“ США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши „красные линии“ в области безопасности», — отметил Владимир Ермаков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-сотрудник Белого дома заявил о способности России уничтожить Украину за день.

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