Даня Милохин сделал провокационное заявление про Украину и украинский язык

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 865

Даня Милохин заявил, что украинский язык сделали из русского

Даня Милохин сделал провокационное заявление про Украину и украинский язык

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Блогеру показалось, что многие слова в украинском языке подозрительно похожи на русские.

Даня Милохин — лучший в скандалах. На этот раз блогер сделал провокационное заявление прямо во время стрима для миллиона подписчиков. Видео тут же разлетелось по всем Telegram-каналам.

Во время прямой трансляции он со своими друзьями рассуждал на тему возникновения украинского языка.

Оказалось, что многие слова в украинском языке подозрительно похожи на русские. После чего Милохин пришел к выводу, что украинский язык «сделали из русского».

«Взяли русский язык и его переменили: «Давайте у нас будет свой язык», — сказал блогер.

Его друзья тут же смутились и поспешили сказать, что «все языки хорошие», а Даня добавил, что любит украинский язык.

Напомним, недавно знаменитость сделал громкое и не менее загадочное заявление о попадании своего имени в некий черный список на российском телевидении. После внезапного ухода из знаменитого ледового шоу на одном из федеральных каналов, известный блогер покинул Россию и на время перебрался в Дубай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Даню Милохина бросила мать.

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Даня Милохин сделал провокационное заявление про Украину и украинский язык

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