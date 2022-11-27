Почему Даню Милохина бросила мать? Психолог об отсутствии материнского инстинкта

Что заставляет родительниц отказываться от детей, а иногда даже причинять им моральный и физический вред?

Все чаще публике становятся известны громкие скандалы по поводу отказа от новорожденных. Почему матери осознанно вынашивают детей и бросают их после рождения?

О том, можно ли пробудить в себе материнский инстинкт, если он отсутствует, в беседе со Starhit поведала психолог Любовь Розенберг. Она привела несколько известных и ужасных случаев, когда дети оставались без материнской любви.

Не забрала из детского дома

История Дани и Ильи Милохиных известна всей стране — родная мать Любовь Бережная отдала мальчиков в детский дом, когда обоим не было даже пяти лет. Женщина не могла воспитывать детей из-за бедственного положения и решила на полгода отказаться от мальчиков. Но полгода затянулись.

У Любови появилась новая семья, и она забыла про старших сыновей. В 2021 году, когда Даня Милохин стал популярным блогером, родители захотели организовать встречу. Но, если старший сын Илья пошел на контакт, то Даня даже не дал родителям шанса.

По мнению психолога, мама Дани и Ильи просто привыкла жить без них, оправдываясь жизненными трудностями, пока не узнала о них в новостях.

«Думаю, что мама Дани Милохина сейчас очень сожалеет о своем поступке, но что случилось, то уже не исправишь. И с этим тоже придется научиться жить», — заключила Любовь Розенберг.

Она отметила, что многие женщины просто не могут полюбить своих детей из-за ряда психологических проблем.

Продала дочку за 250 рублей

Есть много страшных историй, в которых дети страдают от своих матерей. Например, два года назад в Саратове мать выбросила из окна четвертого этажа двух дочек, а затем попыталась покончить с собой. Женщина переживала развод и пила антидепрессанты.

В прошлом году другая женщина выбросила восьмилетнего сына и пятилетнюю дочку в заснеженный овраг — мальчика спасти не удалось.

А есть история о пожилой Фриде Покорской, которая 58 лет назад продала третьего ребенка врачу за 250 рублей. Брошенная девочка выросла в приемной семье и нашла биологическую мать благодаря телепередаче.

В этих примерах есть как маргинальные семьи, так и вполне благополучные.

«Не так много базовых эмоций, заставляющих принимать решения об отказе от детей. На первом месте страх ответственности и боязнь не справиться. У кого-то это финансовые и жилищные проблемы, у кого-то — страх отвержения и позора, у других — совершенно иные цели и приоритеты в жизни», — подытожила Любовь Розенберг.

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