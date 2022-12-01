Макрон поссорился с администрацией Байдена из-за климатической политики США

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Французский лидер беспокоится за работников Старого света, которые теряют рабочие места, пока американские компании монополизировали «зеленый» сектор энергетики.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick; 5-tv.ru

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Визит Эммануэля Макрона в США ознаменовался существенными разногласиями. Французский лидер обеспокоен климатической политикой администрации Байдена. Он назвал промышленные субсидии Вашингтона чрезвычайно агрессивными и вредными для предприятий его страны.

По мнению Макрона, американские компании получают несправедливое преимущество в многообещающем секторе зеленой энергетики. Тогда как почти вся Европа теряет рабочие места.

В Париже опасаются дальнейшего экономического усиления Вашингтона в тех сферах, где позиции Старого света уже пошатнулись. Отчасти из-за ситуации на Украине.

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