Масса сюрпризов: гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022-2023

Зима готовит массу сюрпризов для всех знаков зодиака! Астролог Ксения Шахова эксклюзивно рассказала 5-tv.ru о том, что ждет нас с декабря 2022 по февраль 2023.

Общий прогноз на зиму

Зимний сезон будет очень противоречивым для представителей всех знаков зодиака — от самого тяжелого и гнетущего декабря до светлого и продуктивного февраля.

«Это (декабрь — Прим. ред.) самый сложный с точки зрения эмоционального фона месяц, далее будет январь — он полегче, это период перехода между тяжелым и создающим такое гнетущее чувство декабрем и намного более светлым, намного более перспективным в плане даже внутренних ощущений, личной и деловой жизни февралем», — пояснила Ксения Шахова.

Декабрь — самый сложный

Первая половина декабря вскроет фальшь, притворство и лицемерие. Проверку пройдут все сферы жизни.

«8 декабря будет полнолуние на оси Близнецы и Стрелец. На кого это будет влиять? На Близнецов и Стрельцов, у которых может быть повышенная возбудимость. Здесь стоит оценивать свои возможности и дорожно-транспортную ситуацию регулировать. Если вы понимаете, что не хотите садиться за руль, не стоит — здесь могут быть риски», — предупредила астролог.

В поле обсуждения будут военные темы, обострятся международные конфликты. Это время требует повышенной концентрации и рассудительности, потому что оно активирует мошеннические схемы, грезы о лучшей жизни, самообман.

Вторая половина декабря хоть и наполнена ощущением грядущего праздника и заботами о подарках, более продуктивна все же в деловом плане. У знаков зодиака появляется ощущение ценности и зыбкости человеческой жизни, многое наполняется новыми смыслами. В конце месяца может снизиться тонус организма, особенно неблагоприятно это время для операций, потому что телу потребуется больше времени на восстановление.

Прекрасному полу это время подарит эмоциональную наполненность от предвкушения преобразований, от возможности поднять статус. Сложнее всего в этот период Близнецам, Девам, Рыбам — возникают недовольства собой (например, дают о себе знать проблемы с кожей), также может снизиться самооценка или повыситься требования к внешнему виду, собственному образованию. Намного лучше период подходит Овнам, Львам, Водолеям, Весам и самим Стрельцам — можно заниматься красотой, искать новые решения, уверенно обновлять гардероб. Особенно эффектны окажутся фиолетовый, сиреневый и другие нежные цвета: розовый, белый, также неплохо будут смотреться блестки в маникюре и аксессуарах.

Январь — период перехода

В первой половине января в нашу жизнь возвратится информация из прошлого, мысли станут глубже и значительней.

«Не спешите 2023 год начинать с чистого листа, потому что многое еще будет тянуться из прошлого, и это хороший момент для того, чтобы углубиться в какие-то вопросы, а не прерывать их и спонтанно начинать какие-то новые процессы, потому что новые процессы могут на периоде ретроградности планет затянуться на неопределенный период времени», — объяснила Шахова.

Остро встанет выбор между домом и работой, личным и социальным. Лучше всего посвятить время домашним, собрать родных за одним столом и укрепить семью.

Дела рабочие в режиме заморозки, самое время остановиться и посмотреть вперед из точки старта (пока не «наломали дров»), оценить возможные риски. После новолуния можно включаться в деловые процессы и обращать внимание на целительные силы воды и земли: посещайте спа-процедуры, грязевые ванны, ходите в бассейн и используйте гидромассаж для улучшения циркуляции крови.

В январе будет легко укрепить дружбу в коллективе, познакомиться с необычными людьми, представителями редких профессий. В целом семья уступает дружбе, и многие пары могут проходить кризис из-за охлаждения страсти, создания некой дистанции и поглощенности своим хобби. Наиболее остро будут переживать ситуацию в личной жизни Тельцы, Львы, Скорпионы. Для Близнецов, Весов, Овнов, Стрельцов и Водолеев это удачный период года для внешних преобразований, шоппинга. Украшайте ноги — к ним приковано все внимание. Отличное цветовое решение — ярко синий, морской волны и сочетание классики в черном и белом цветах.

Февраль — месяц перспектив

Это один из лучших периодов года для старта проектов. Полнолуние усилит эмоциональный тонус, даст возможность проявиться талантам, откроет перспективу профессионального и творческого роста.

«Ни одной планеты в ретроградной фазе в феврале не будет, а значит, нас ожидает продвижение в делах, быстрое, качественное. Это в целом одно из лучших периодов года для того, чтобы открывать предприятие, регистрировать фирму, достигать целей. Здесь помогает не только отсутствие ретроградных планет, но и соединение Солнца с Сатурном — это поддерживает дисциплину, настраивает нас на чувство ответственности, и в целом пространство наполняется новыми красками. Можно забыть о том, за что мы держались очень плотно и очень сильно ранее, и наконец-то позволить себе свободу», — отметила эксперт.

Первая половина месяца отличается экспрессией и неожиданностями, меняющими привычный порядок вещей. Все, за что вы держались ранее, уходит, а пространство наполняется новыми красками.

В этот период партнеры нежны и романтичны, получается выразить любовь красиво. Также это рождает вдохновение к музыке, арт-терапии, посещению курортов у воды и лечебно-профилактических центров. Лучше себя чувствуют рожденные под знаками Рак, Скорпион, Телец и Козерог, у них есть все шансы зарекомендовать себя и выступить в лучшем свете. Используйте в одежде и аксессуарах перламутр, лиловый, розовый, голубой и не перебарщивайте с косметикой.

Вторая половина февраля благоволит Близнецам, Стрельцам, Водолеям, Львам и самим Овнам, для которых открываются все двери и появляются возможности наладить личную жизнь. Планета связана не только с красотой и внешним видом, но и деньгами, поэтому у этих знаков они прибавятся. Эстетически огонь любит все яркое, заметное с добавлением красного цвета. Сложнее придется Ракам, Весам и Козерогам: воздержитесь от инициативы там, где ее от вас не ждут и займитесь гармонизацией собственного состояния.

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