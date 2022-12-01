Как престарелые супруги: зачем ссорятся всеми забытые Казанова и Кабанов

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 321

Продюсер Ашуров не верит в искренность конфликта между Кабановым и Казановой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Дмитрия Ашурова; 5-tv.ru

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Знаменитости понимают, что никому не нужны и поэтому пытаются подогреть интерес публики.

Многие артисты, которые утратили былую популярность, придерживаются принципа: «все новое — хорошо забытое старое» и таким образом пытаются напомнить публике о своем существовании. Однако это не самая лучшая тактика. Об этом заявил продюсер Дмитрий Ашуров в беседе с 5-tv.ru.

«Конечно, они затрагивают эти истории именно сейчас от своей невостребованности. Их можно понять, отчасти. Но я бы им рекомендовал затрагивать какие-то новые истории, потому что Алексея Кабанова и Сати Казанову помнят те люди, кому от 30 лет. Им не сильно эта история будет интересна <…> Аудитории это не нужно», — сказал он.

По словам Ашурова, выходцам из «Фабрики звезд» лучше задуматься о новом творчестве, засветиться в другом обществе, подумать над собственным образом. Это больше заинтересует публику, чем истории многолетней давности. Скандал между Казановой и Кабановой Дмитрий сравнил со ссорой престарелой супружеской пары, когда жена говорит мужу фразы наподобие: «когда я была молодая, то лучшие годы на тебя потратила».

«Они это делают только ради набивания баллов, а не ради просто воспоминаний», — подчеркнул продюсер.

К слову, 20 лет назад Сати и Алексей были в отношениях. Их роман был недолгим и мало кто помнит его подробности, однако недавно обе звезды начали вспоминать былое. В итоге артисты разругались и стали поливать друг друга грязью. Сначала Казанова обвинила бывшего избранника в алкоголизме, а Кабанов, как сообщал 5-tv.ru, назвал ее «женщиной с маразмом». Чем закончится эта перепалка?

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