На проснувшийся камчатский вулкан Шивелуч продолжают водить туристов

Никакие погодные условия, похоже, не останавливают любителей экстремального отдыха. Прямо сейчас туристов заманивают посмотреть на проснувшийся вулкан Шивелуч. И они готовы платить за это путешествие огромные деньги. В то время как на самой Камчатке власти настроены тревожно. Вот-вот будет объявлена чрезвычайная ситуация.

Насколько по-разному воспринимают угрозу местные жители, из поселка у подножия вулкана и приезжие, наблюдал Евгений Подтергера.

Он проснулся так, что соседние поселки вздрогнули. Вот уже неделю камчатский Шивелуч в фазе высокой активности: выбрасывает облака пара и пепла. В небе шлейф растянулся на десятки километров. Ученые говорят — по всем показателям вулкан скоро взорвется, дальше будет почти апокалипсис.

«Потоки, которые на огромной скорости 30-40-50 км спускаются по склону. Над ними поднимается облако из пыли и песка, имеющего температуру 800 градусов. Ширина такого потока (это псевдо-жидкость) может достигать километра. При таких скоростях от таких потоков деться, как правило, некуда», — считает вулканолог, член-корреспондент РАН Алексей Озеров.

Как это происходит — точно знают тысячи человек, что проживают рядом с вулканами.

«Поселок Ключи. С одной стороны вулкан Ключевская сопка выбрасывает тонны пепла в небо и извергается лавой, с другой стороны — Шивелуч», — сообщил корреспондент Евгений Подтергера.

Здесь помнят, как вулкан извергался почти 15 лет назад, когда у Шивелуча осыпалась часть купола. Тогда из-за выбросов пепла для самолетов закрыли небо над всем полуостровом. Вот и сейчас местные жалуются на взвеси в воздухе.

«На пепел реакция есть, конечно. Отдышка начинается!» — пожаловалась жительница поселка Александра Сергеева.

Но опасность, которую сегодня представляет Шивелуч, не останавливает ни туристов-экстремалов, ни гидов. Одни готовы платить от 20-ти тысяч рублей и больше, чтобы увидеть вблизи извержение, другие не готовы отказаться от заработка. В сети появилось видео, как люди, несмотря на запреты, лезут в самое пекло.

Такие группы не регистрируются в МЧС, не запрашивают разрешений у заповедника. Гиды на свой страх и риск ведут туристов наверх. Так было в сентябре этого года. Восхождение на Ключевской начинала группа из 12-ти человек, а вернулись только трое.

«Проблема решаема: просто закрывать маршруты. Оставлять только сертифицированных гидов. За нарушение норм безопасности на Шивелуче, за расстояние, которое допущено к проезду, штрафы 500 тысяч рублей. Опять же, нелегальный туризм это обойдет», — считает руководитель туристической компании Александр Мишенин.

Александр привел к вулкану группу из 30-ти человек. Двое суток они гонялись за открыточными видами на гору, с разрешенной дистанции, но уехали ни с чем. Вулкан спрятался в тучах.

«Конечно, неприятно и обидно проехать так много километров, потратить так много времени. Но бывает», — сказал турист Андрей Шалонин.

Сейчас власти Камчатки готовятся к чрезвычайной ситуации из-за извержения двух вулканов-гигантов. Но несмотря на предупреждения и запреты в гостиницах поселка Ключи свободных мест нет.