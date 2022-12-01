Еврокомиссия не собирается извиняться за ошибки Урсулы фон дер Ляйен

Видеоролик, в котором назвали число погибших быстро пропал из сети и появился снова — в новом формате.

Европейская комиссия (ЕК) не планирует приносить извинения Киеву после публикации и последующего удаления информации о ста тысячах погибших украинских военнослужащих. Об этом заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант на пресс-конференции в Брюсселе.

«Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей», — сказала она.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала видеозаявление, в котором назвала цифру погибших украинских военных с начала специальной военной операции России — 100 тысяч. Однако почти мгновенно ролик был удален и выложен снова — в новом формате. Фрагмент, на котором Урсулу называет число погибших, вырезали из видео.

Дана Спинант тогда заявила, что якобы была допущена ошибка — в цифру 100 тысяч были включены и погибшие, и раненые.

Тем не менее, цифра в 100 тысяч погибших, так оперативно «вырезанная» фон дер Ляйен, похожа на реальность. Это подтверждают данные со стороны России.

Так, в конце сентября министр обороны Сергей Шойгу в ходе обращения доложил, что потери киевского режима составили 61207 человек.

С усилением наступления российской армии и переходом на новый этап специальной военной операции цифра, предоставленная Еврокомиссией, вполне реальна. Это усиление подтвердил и командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин. Он доложил Сергею Шойгу 9 ноября, что только за октябрь потери ВСУ составили свыше 12 тысяч военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-глава ЦРУ раскрыл план Запада на конец украинского кризиса.