Экс-глава ЦРУ раскрыл план Запада на конец украинского кризиса
Экс-глава ЦРУ Петреус признал, что кризис на Украине закончится переговорами
Фото: www.globallookpress.com / HOCH ZWEI
Американский генерал Дэвид Петреус посоветовал России готовиться к новому «давлению».
Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) генерал Дэвид Петреус рассказал в интервью немецкой газете Tagesspiegel о планах США касаемо завершения кризиса на Украине и переговоров с Россией.
Американский генерал абсолютно уверен, что боевые действия на Украине закончатся переговорами, но ни Москва, ни Киев к ним сейчас не готовы.
«Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения», — — пояснил Дэвид Петреус.
Однако экс-глава ЦРУ внес важную «поправку» — Запад продолжит поддерживать киевский режим и в военном, и в финансовом аспектах, а России следует ожидать «продолжения экономического давления».
Российская Федерация проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту мирного населения Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Франция с подачи Киева создает трибунал в отношении России.
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