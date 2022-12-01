Месяц без алкоголя: Екатерина Волкова решила избавиться от вредных привычек

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Рита Миронова
Рита Миронова 21

Екатерина Волкова заявила, что решила избавиться от вредных привычек

Месяц без алкоголя: Екатерина Волкова решила избавиться от вредных привычек

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Актриса уже три месяца не курит сигареты и хочет попробовать исключить из жизни алкоголь.

Российская актриса и звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова решила заняться своим здоровьем. Три месяца назад она бросила одну вредную привычку — курение, но решила не останавливаться на достигнутом. Чтобы оставаться в такой хорошей форме в свои 48 лет, артистка решила завязать и с алкоголем.

На своей странице в соцсетях Волкова поделилась мыслями на этот счет с поклонниками.

«Три месяца, как отказалась от сигарет, вот думаю и алкоголь также исключу, хотя бы на месяц, посмотрим. Кто со мной?» — написала актриса.

Екатерина Волкова выглядит гораздо моложе своих лет. Она уверяет, у пластических хирургов ни разу не была. Ее секрет красоты прост — все дело в правильном режиме дня.

«Пейте больше воды и постарайтесь ложиться до 11 (вечера — Прим. ред.). И раньше вставать, больше ходить», — советовала артистка.

К слову, Екатерина не только мать троих детей, но и бабушка. Ее старшая дочь Валерия подарила ей внука Тимофея.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему актриса Екатерина Волкова находится в депрессии.

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