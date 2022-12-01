Названа средняя стоимость метра живой елки по регионам России

В некоторых областях РФ уже открылись базары, где продают главный символ Нового года. Однако хвойное можно не только приобрести, но и срубить самому.

В российских регионах началась продажа новогодних елок. Так, например, 1 декабря елочные базары открылись в Новосибирске. До 21 декабря они появятся во всех городах страны.

Как пишет «Российская газета», более пятидесяти елочных базаров будут работать в Саратове с 15 декабря. Также хвойные начнут продавать на ярмарке выходного дня в центре города. Жители города смогут купить не только елки и сосны, но и пихты.

Любой желающий сможет приобрести сосны и ели из местных лесопитомников, а также из Ульяновской и Пензенской областей. В мэрии города сообщили, что цена зависит от размера, вида дерева и поставщика. Их стоимость стартует от 400 рублей.

В Санкт-Петербурге елочные базары откроются 20 декабря. В Северной столице символы Нового года стоят от 1000 рублей за метр.

В Новосибирске цены немного выросли по сравнению с прошлым годом. Сомну можно купить от одной тысячи рублей, ель и пихту — от 1500 рублей, а букет из веток — от 300. Во второй половине дня 31 декабря можно получить скидку на оставшийся товар.

Цены на искусственные если в Новосибирске варьируются от 500 рублей до 50 тысяч. Стоимость зависит от высоты дерева и качества материала.

В Башкирии елочные базары начнут работать во второй декаде декабря. В Министерстве лесного хозяйства республики отметили, что продавать деревья по следующим ценам: ель — 250-300 рублей, сосна — 150-200 рублей, пихта — 350-400 рублей за метр.

Сам себе лесоруб

В Ленинградской области можно самому выбрать ель и срубить ее. В Администрации региона отметили, что это можно сделать с 1 декабря по 10 января 2023 года. Один человек может срубить не более одного дерева высотой до трех метров.

Для транспортировки понадобится договор купли-продажи с определенным лесничеством, в котором хотите выбрать и забрать елку.

Уголовная ответственность

В Башкирии с 21 ноября по 31 декабря проходит операция «Ель-2022». Патрулирование лесов проходит в местах возможной заготовки хвойных молодняков. Также проверки ожидаются на дорогах и выездах из лесных массивов.

Рейды по охране елей от незаконной вырубки начались и в Удмуртии. Для этого даже используют беспилотники. Специалисты пояснили, что главное — это не допустить вырубки молодых хвойных деревьев браконьерами.

В Новосибирске за этим следят 26 специальных мобильных групп, в которую входят специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. За незаконную вырубку грозит штраф до трех миллионов рублей.

Для борьбы с нелегальными рубками специалисты Горзеленхоза из Новосибирска обрабатывают хвойные деревья специальным раствором. В природных условиях запах от него не ощутим, он безвреден для людей, животных и окружающей среды, а через два месяца следы вещества полностью исчезают. Однако в тепле от дерева чувствуется жуткий запах, от которого невозможно избавиться.

Когда лучше покупать

По словам продавца на елочном базаре Александра Малышева, покупать новогоднее дерево в квартиры лучше не раньше, чем за пару недель до праздника.

«И перед тем, как поставить ель в комнате, поморозить ее 2-3 дня на балконе. А вот владельцам частных домов лучше поставить елку на улице — так она дольше простоит», — посоветовал он.

Как ранее писал 5-tv.ru, как новогоднюю елку нарядили на Красной площади.