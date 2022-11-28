Новогоднюю елку нарядили на Красной площади

Новогоднюю елку установили на Красной площади в Москве. Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

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Каждый год убранство московской ели меняется — помимо привычных шаров, гирлянд и звезды на макушке, дизайнеры часто добавляют к украшениям новые детали. Например, в 2020 году по случаю юбилея новогодней русской елки праздничное дерево украсили по-особенному. Посетители площади наблюдали на ели необычные декорации — матрешки, крендельки, самовары и другие предметы старорусской культуры.

Красная площадь располагается в самом центре Москвы, вблизи станций метро «Охотный Ряд», «Театральная» и «Площадь Революции». Но вот знаменитая елка устанавливается рядом, на Соборной площади внутри Кремля.

Праздничное дерево находится рядом с Большим Кремлевским дворцом, ближайшие станции метро — «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина» и «Арбатская».

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