«Сказка для взрослых»: Джигурда раскрыл секрет интимных видео с Волочковой

Знаменитый актер рассказал, что жена разрешает ему играть в сказки для взрослых с другими женщинами.

Тандем актера Никиты Джигурды и балерины Анастасии Волочковой славится провокационными действиями и заявлениями. Эпатажный российский артист в беседе с 5-tv.ru раскрыл секрет их совместных интимных видео.

Звезда шоу-бизнеса признался, что вместе с экс-примой Большого театра они любят «потроллить» над поклонниками и журналистами, а их «сказка „Аленький цветочек“ для взрослых» — тоже шуточная история. По словам Джигурды, так они показывают свое чувство юмора.

«Мы знаем, что жизнь многогранна, и можем быть и серьезными, и умеем смеяться над собой. Мы периодически троллим публику, журналистов своими какими-то такими дерзкими взаимоотношениями, но кроме интима сердец, души и духа, никакого другого интима между нами на половом уровне нет», — прокомментировал Джигурда.

Актер подчеркнул, что даже не допускает мысли о близости в другими женщинами. Он посещает «междуножный храм» лишь одной богини — Анис. Так называет Джигурда свою жену — олимпийскую чемпионку Марину Анисину. Знаменитость считает, что их с Волочковой отношения никогда не влияли на личную жизнь танцовщицы.

«Были у Настеньки серьезные отношения, поскольку она девчонка талантливая и с юмором, но даже эти мужчины снимали наши взаимоотношения. Те, кто влюбляются в Анастасию, прекрасно знают, что у нас с ней дружеские отношения, и я — не повод для ревности», — объяснил актер.

В заключение Никита Джигурда отметил, что супруга разрешает «входить в тантры и тантрить» с другими женщинами, которые подпитывают его. Однако все свои половые энергии он приносит домой к любимой спортсменке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сексолог поставил диагноз Джигурде и Волочковой.