«Сказка для взрослых»: Джигурда раскрыл секрет интимных видео с Волочковой

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 4 931

Никита Джигурда раскрыл секрет интимных видео с Анастасией Волочковой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитый актер рассказал, что жена разрешает ему играть в сказки для взрослых с другими женщинами.

Тандем актера Никиты Джигурды и балерины Анастасии Волочковой славится провокационными действиями и заявлениями. Эпатажный российский артист в беседе с 5-tv.ru раскрыл секрет их совместных интимных видео.

Звезда шоу-бизнеса признался, что вместе с экс-примой Большого театра они любят «потроллить» над поклонниками и журналистами, а их «сказка „Аленький цветочек“ для взрослых» — тоже шуточная история. По словам Джигурды, так они показывают свое чувство юмора.

«Мы знаем, что жизнь многогранна, и можем быть и серьезными, и умеем смеяться над собой. Мы периодически троллим публику, журналистов своими какими-то такими дерзкими взаимоотношениями, но кроме интима сердец, души и духа, никакого другого интима между нами на половом уровне нет», — прокомментировал Джигурда.

Актер подчеркнул, что даже не допускает мысли о близости в другими женщинами. Он посещает «междуножный храм» лишь одной богини — Анис. Так называет Джигурда свою жену — олимпийскую чемпионку Марину Анисину. Знаменитость считает, что их с Волочковой отношения никогда не влияли на личную жизнь танцовщицы.

«Были у Настеньки серьезные отношения, поскольку она девчонка талантливая и с юмором, но даже эти мужчины снимали наши взаимоотношения. Те, кто влюбляются в Анастасию, прекрасно знают, что у нас с ней дружеские отношения, и я — не повод для ревности», — объяснил актер.

В заключение Никита Джигурда отметил, что супруга разрешает «входить в тантры и тантрить» с другими женщинами, которые подпитывают его. Однако все свои половые энергии он приносит домой к любимой спортсменке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сексолог поставил диагноз Джигурде и Волочковой.

-12° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
61.15
0.27 63.83
0.78
Штормы и водовороты нового сезона. Китайский гороскоп на неделю с 5 по 11...

Последние новости

7:28
Неужели? ЕС предварительно согласовал потолок цен на российскую нефть
7:19
«Мы с сыном осиротели»: 75-летний вдовец Стешенко написал ей прощальное письмо
7:10
Стало известно, во сколько обойдется салат оливье россиянам в 2022 году
6:55
Вернувшийся после операции в Австрии Юрий Антонов вышел в свет
6:40
Музыкант Леша Свик и его жена Ксения Ткачева стали родителями
6:25
Бойцы РФ ищут украинских радикалов, выехавших из Херсона под видом мирных жителей

Сейчас читают

Военные РФ сняли угрозу захвата Каховской ГЭС
Пусть поет жене в Америке: Леонтьева вычеркнули из "Песни года" вслед за Ротару
Ольга Бузова эмоционально ответила на критику ремейка "Иронии судьбы"
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео