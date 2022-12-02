Эстония во тьме: страна рискует остаться без электричества в регионах

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Премьер Эстонии Каллас заявила о риске региональных отключений электричества

Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС; 5-tv.ru

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Энергии уже не хватает в некоторых областях.

Сама Европа назло Москве может остаться без света. Эстонский премьер Кая Каллас предупредила о риске региональных отключений без поставок из России.

По словам политика, несколько крупных электростанций уже не работают. Электроэнергии не хватает в Балтийском регионе и странах Северной Европы.

Из-за риска остаться без электроэнергии вовсе Каллас предлагает снизить за счет сокращения потребления в часы пиковой нагрузки.

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