Эстония во тьме: страна рискует остаться без электричества в регионах

Энергии уже не хватает в некоторых областях.

Сама Европа назло Москве может остаться без света. Эстонский премьер Кая Каллас предупредила о риске региональных отключений без поставок из России.

По словам политика, несколько крупных электростанций уже не работают. Электроэнергии не хватает в Балтийском регионе и странах Северной Европы.

Из-за риска остаться без электроэнергии вовсе Каллас предлагает снизить за счет сокращения потребления в часы пиковой нагрузки.