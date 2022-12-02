Сериал «Трудные подростки» стал лучшим креативным социальным проектом

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В Москве подвели итоги Российской национальной премии в сфере креативных индустрий

Фото, видео: Кадр из сериала «Трудные подростки»; 5-tv.ru

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Проект посвящен современной российской молодежи и без стеснения показывает, с какими проблемами им приходиться сталкиваться.

В Москве вручили Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий. Это единственная награда, которая объединяет все существующие творческие направления. Автор идеи создания премии Сергей Кириенко поблагодарил участников и победителей и отметил качества, которые необходимы художнику, чтобы быть успешным и способным менять мир к лучшему.

«Нужно еще уметь чувствовать. Уметь чувствовать окружающий мир, уметь чувствовать людей, уметь чувствовать запросы, мечты и стремления других людей, а во время вызовов понимать свою меру ответственности за то, что ты делаешь, потому что тот, кому много дано, с того и большой спрос», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В этом году в отборочном конкурсе приняли участие более двух тысяч проектов, из которых жюри выбрало лучшие в 11 номинациях. Так, «Креативным регионом года» стала Якутия. «Событием года» назвали Московскую неделю моды. Ну, а лучшим «Креативным социальным проектом» выбран сериал «Трудные подростки» Национальной медиагруппы. Он посвящен современной российской молодежи и без стеснения показывает, с какими проблемами им приходиться сталкиваться.

«Это, конечно, большая гордость, когда сериал получает признание, финансирование на четвертый сезон, а может, впереди еще сезоны. А это значит для нас, что у нас будет еще больше ребят, которым мы можем с помощью этого сериала помочь. Еще больше ребят, которым мы даем качественный, интересный, честный контент», — заявила руководитель направления корпоративной социальной ответственности Национальной медиагруппы Мария Залунина.

Экспертный совет премии отметил, что в этом году ведущей темой представленных проектов стали патриотизм и сохранение исторического наследия.

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