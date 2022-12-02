Пеле рассказал о своем состоянии после госпитализации

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 10

Легендарного спортсмена увезли в больницу в конце ноября.

Пеле рассказал о своем состоянии после госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / Ray Tang

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Бывший нападающий сборной Бразилии по футболу Пеле попал в больницу. Об этом он рассказал в личном блоге, находясь в одном из лучших медицинских учреждений Катара.

«Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом», — написал он.

Легендарный спортсмен был госпитализирован 29 ноября. Как сообщали врачи, Пеле был доставлен в больницу для переоценки результатов химиотерапевтической опухоли толстой кишки. О болезни стало известно еще в сентябре прошлого года. На следующий день, 30 ноября, футболиста перевели в обычную палату.

Также он опубликовал фото двух башен в Катаре, на которых написаны пожелания скорейшего выздоровления. Пеле поблагодарил своих поклонников и заявил, что получил много позитивной энергии от этих теплых слов.

Как ранее писал 5-tv.ru, бразильская пресса сообщила, что легенду футбола Пеле госпитализировали с «общим отеком». В последние месяцы он борется с раком. Врач-онколог Андрей Базылев рассказал о том, какие осложнения могут возникнуть у Пеле и есть ли шанс на выздоровление.

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