«Меня всю колотит»: ВСУ обстреляли центр Донецка

Хладнокровный удар был нанесен прямо в жилые массивы.

Донецк второй раз за сутки подвергся массированному обстрелу «Градами» со стороны украинских силовиков. Результат — несколько пострадавших, один погибший и разрушения, которые уже невозможно сосчитать. Несколько ракет упали так и не разорвавшись, теперь саперам необходимо понять, как их обезвредить в самом центре густонаселенного города. Последствия обстрела у Семена Еремина.

Снаряды РСЗО «Град» рвутся в жилом массиве центра Донецка. Поздний вечер — большинство горожан дома.

«Мы сидели с детьми, смотрели кинофильм на компьютере. Ну бабах — один выстрел, потом второй выстрел: одно попадание, второе попадание. Естественно, дети с женой побежали в ванную как обычно. И тут третий выстрел, и все как колыхнулось», — рассказывает житель Донецка.

Переждав эти первые разрывы, Владимир отправит с семью в убежище, а сам пойдет по соседям — выяснять нужно ли кого-то доставить в больницу. Обнаружит прорыв газовой трубы.

А когда приедут спасатели — на улице в припаркованной ведомственной машине, они найдут погибшего человека — своего коллегу — сотрудника МЧС.

Еще несколько человек получили ранения. Но жертв могло быть значительно больше — прилетело около десятка ракет. Вот одна из них — не разорвалась, ее пометили белой тканью, что бы была заметна в темноте.

«Меня всю колотит, я уже и лекарства напилась, всего напилась. Я только желаю, чтобы вся Украина трусилась, как я трушусь… Я сама с Украины, с Николаевской области, с Первомайского района. Мне стыдно, что я на Украине жила. Стыдно, что я там жила и воспитывалась», — сетует Нина.

Повреждения получили жилые дома, кафе и магазины, сгорело несколько машин. Причем, за сутки это уже второй подобный удар по центральному районам города.

Действующей военной инфраструктуры поблизости нет. Да и система залпового огня «Град» не способна точечно уничтожить какой-то конкретный объект, способный стать военной целью. Это работа по площади — в самой густонаселенной части Донецка.