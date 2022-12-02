Трудности перевода: мошенники придумали новую схему для обмана дизайнеров

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 37

Основа схемы — довольна стара, но то, как злоумышленники подводят к уловке, — настоящее театральное представление.

Трудности перевода: мошенники придумали новую схему для обмана дизайнеров

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Armer

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Пока известно о трех случаях попытки обмана российских специалистов, но пострадавших может быть гораздо больше. Как мошенники пытаются выудить деньги из российских дизайнеров, стало известно «Известиям».

Схема довольно проста и знакома специалистам: работнику поступает заманчивое предложение работы, но при устройстве выясняется маленькая деталь, — нужно заплатить за какую-либо услугу. В случае в веб-дизайнерами этой услугой оказался «сертификат о знании иностранного языка».

Важно другое: мошенники очень убедительны, они используют профессиональный сленг, владеют иностранным языком и ориентируются в терминах. Более того: представляются реально существующими фирмами. Распознать в этом уловку мошенников почти нереально.

Неизвестно, чем бы все закончилось в истории, которую рассказала журналистам потенциальная жертва, но по случайному совпадению аналогичное письмо получила и ее коллега. Девушки начали расследование и быстро выяснили: сайт одностраничный, для школы, выдающей международный сертификат о знании языка, это странно.

Простая проверка на сайте Reg.ru показала, что домен для «получения сертификата» был зарегистрирован меньше месяца назад — 7 ноября 2022 года.

А специалисты уточняют: за схемой под названием «пройди языковой тест» стоит не одно физическое лицо, а несколько юридических компаний с разными направлениями деятельности. И такая схема — практически «белая».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не потерять в интернете миллиарды рублей.

Трудности перевода: мошенники придумали новую схему для обмана дизайнеров

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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