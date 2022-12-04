Утонченность и красота: как проходит турнир «Небесная грация» в Сочи

Не только культура, но и спорт оказался заложником большой политики. Наши и белорусские атлеты в большинстве видов остаются вынужденно без крупных соревнований. Нетронутыми остаются: теннис, шахматы и бокс (с недавних пор). Частично — бои без правил и киберспорт.

Приятно, что в этой ситуации мы не видим массового перехода спортсменов в другие гражданства. Да и на то, чтобы подписавыть некие покаянные письма ради нейтрального статуса они тоже не идут. Значит, понятия «спортивная честь» и «защита флага» для них — не пустые слова. Государство со своей стороны старается мотивировать спортсменов на участие в российских соревнованиях (повышенными призовыми) и прорабатывает вопрос международных турниров по образцу Олимпиад среди членов невраждебных объединений. Например, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Есть и еще один способ борьбы с несправедливыми отстранениями — самим поднимать планку и формировать моду там, где наши компетенции неоспоримы. Например, в художественной гимнастике. Мало, кто помнит, наверное, но именно в нашей стране разработали стандарты, основные элементы, фактически создали этот вид спорта. Со временем он завоевал популярность по всему миру и только в 84-м году стал олимпийским. И вот впервые чемпионат мира прошел без наших девушек и белорусской команды. Комментаторы оценили его одним словом — «тусклый».

Турнир Алины Кабаевой

Потому такое внимание к соревнованиям, которые в эти дни проходит в Сочи. На турнир Алины Кабаевой «Небесная Грация» приехали 18 спортсменок из 14 стран — лучшие из лучших. Они готовы выйти на новый уровень, расширить границы своих возможностей, ведь этот турнир проходит по экспериментальным правилам, которые требуют гораздо более сложной программы.

Условия, для того чтобы блистать, созданы — в Сочи построили Академию художественной гимнастики с самым большим в мире гимнастическим залом. Красоту и грацию оценил обозреватель «Известий» Николай Иванов.

«Небесная грация» завораживает и вдохновляет. Зрители с замиранием сердца следят за каждым выступлением. От арены невозможно оторвать глаз. Это — магия художественной гимнастики. Участницы международного турнира сразу после выступлений делятся с нами водопадом эмоций.

«Все очень понравилось, понравился зал, зрители», — рассказала гимнастка из Колумбии Мануэла Галлего Хенао.

«Все было неплохо, но я допустила несколько ошибок. И в конце немного не получилось», — призналась спортсменка из Китая Ми Венксиню.

«Очень классный зал, атмосфера. Рада, что ту выступаю. Спасибо Алине Маратовне за приглашение», — поблагодарила россиянка Мария Победушкина.

«Небесная грация» обрела свой дом

Про зал здесь говорят все. Потому что ничего подобного в мире еще не было. Международный турнир «Небесная грация» обрел свой дом. Впервые проходит в Академии художественной гимнастики, которую открыли в Сочи.

«У сборной команды всегда был зал, а у регионов не было. Сейчас Академия станет домом для региональных команд и клубов. Ведь спорта высших достижений не бывает без массового спорта, а в массовый спорт дети приходят за своими кумирами», — отметила Алина Кабаева, олимпийская чемпионка, глава благотворительного фонда.

Академия построена по программе «Газпром-детям» в самом сердце «Сириуса» и органично вписалась в созвездие сочинских олимпийских объектов. Главное — у спортсменок из российских регионов теперь есть все, что нужно для развития талантов и качественной подготовки.

На арене выступают профессиональные гимнастки. Рядом громадный тренировочный зал на шесть ковров. Площадь — более двух тысяч квадратных метров. Здесь будут тренироваться совсем юные спортсменки, их медали еще впереди. Такое сочетание — спорта высших достижений и детско-юношеского — это принципиальное решение.

Лучшие условия

В Академии смогут круглый год жить и заниматься региональные команды и клубы. Девочки в полном восторге. А еще именно здесь можно получить наставления непосредственно от своего кумира. Все для их комфорта: кроме тренировочного зала, хореографических классов, есть бассейн, медицинский центр, гостиница, библиотека, ресторан.

«Здесь уже зародилась жизнь. Смотрите, сколько детей! А когда есть дом, значит, уже семья разрастается. Значит, обязательно здесь вырастут настоящие чемпионки», — заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

«Здесь будет атмосфера хорошая, именно рабочая, для того чтобы дети получали хороший опыт. Чтобы они приносили нашей стране золотые медали», — дополнил четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

Где, как не в Академии художественной гимнастики, показать, на что ты способен?

«Конечно, когда я занималась гимнастикой, была спортсменкой, я и мечтать не могла о таких условиях. Но, как показывает жизнь, невозможное — возможно. А Россия — страна больших возможностей», — подчеркнула Алина Кабаева.

Самые прогрессивные правила

«Небесная грация» — турнир уникальный. В то время как Международная федерация уже много лет пытается искусственно уравнять спортсменок, упрощая правила и позволяя судьям манипулировать оценками не в пользу России, у нас решили правила усложнить. Точнее, вернуться к «золотому стандарту» начала 2000-х. Это время Олимпиады в Афинах, где триумфатором была Алина Кабаева.

«На тот момент это были самые прогрессивные правила, потому что выполняли элементы из всех структурных групп, элементы без ограничений могли вставлять в свои программы гимнастки», — отмечает Раиса Терехина, председатель общественного совета при Министерстве спорта РФ, почетный судья Международной федерации гимнастики.

Но теперь благодаря «Небесной грации» гимнастки могут подчеркнуть свои сильные стороны и индивидуальные особенности, ведь лимита по элементам здесь нет.

«Это главная идея Алины — сделать такую площадку, где мы увидим нелимитированную сложность в нашем виде спорта. Я уверена, что за этим будущее, когда мы видим сложные броски, сложные элементы в исполнении наших гимнасток. Мы понимаем, что художественная гимнастика по зрелищности не уступает ни цирковому искусству, ни фигурному катанию и танцевальному, ни классическому балету», — объяснила старший тренер юниорской сборной по художественной гимнастике Екатерина Сиротина.

Возможность показать себя

Именно этот международный турнир дает возможность гимнасткам показать, чего ты стоишь в многоборье с пятью предметами. А не четырьмя, как на других мировых первенствах — там скакалку давно отменили. А зря.

«Хорошо, очень нравится выступать со скакалкой, необычно и интересно», — поделилась российская гимнастка Владислава Шаронова.

«Выступила хорошо, скакалка очень нравится. Я в детстве хорошо справлялась с ней, вспомнила детство немножко», — добавила Сильва Саргсян из Армении.

«Прибавилась скакалка, это очень необычно и интересно. Я очень благодарна Алине Маратовне, что она добавила эту скакалку. Ты имеешь право делать разные элементы и неограниченное количество. То есть ты можешь показать абсолютно все и на что ты способен», — сообщила трехкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева подтверждает: уровень нашей гимнастики настолько высок, что многие просто бояться соревноваться с девочками из России. Им, видите ли, сложно…

«Да, вчера, между прочим, сообщение пришло от федерации Америки, что они сожалеют, что они не могут приехать сюда. Вот, но они готовы, в следующий раз. В октябре только закончился турнир, и к вашему турниру нужно подготовиться хорошо, да, а мы понимаем, что это другой уровень. Мы не хотим выглядеть плохо», — отметила Алина Кабаева.

А вот эти 18 спортсменок сложностей не испугались. На международном турнире, кроме российских гимнасток, представительницы Белоруссии, Китая, Венгрии, Кубы, Индии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Словакии, Колумбии, Мексики, Кыргызской республики, Гватемалы. А победит, конечно же, утонченность, изысканность движений и небесная грация.