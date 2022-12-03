Под завалами погиб человек — в Забайкалье на золотом руднике обрушилась порода

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева Эксклюзив 13

Всего на участке находились четыре человека. Что с ними случилось?

Под завалами погиб человек — в Забайкалье на золотом руднике обрушилась порода

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Обрушение породы произошло на руднике по добыче золота в Балейском районе Забайкальского края. Об этом сообщил 5-tv.ru источник в экстренных службах.

«В одном из штреков рудника „Омчак“ обрушилась горная порода. В этот момент на участке находились четыре человека, один из них оказался под завалами», — заявил источник.

До этого предмет, похожий на гранату, взорвал житель Шилкинского района Забайкальского края возле кафе «Байкал», где находились люди. В результате пострадали четыре человека, одному из них потребовалась госпитализация. Предполагаемый виновник задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как два человека погибли в результате обрушения на шахте под Магаданом.

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