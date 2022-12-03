Обрушение породы произошло на руднике по добыче золота в Балейском районе Забайкальского края. Об этом сообщил 5-tv.ru источник в экстренных службах.

«В одном из штреков рудника „Омчак“ обрушилась горная порода. В этот момент на участке находились четыре человека, один из них оказался под завалами», — заявил источник.

До этого предмет, похожий на гранату, взорвал житель Шилкинского района Забайкальского края возле кафе «Байкал», где находились люди. В результате пострадали четыре человека, одному из них потребовалась госпитализация. Предполагаемый виновник задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как два человека погибли в результате обрушения на шахте под Магаданом.