🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 декабря

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 декабря, растущая Луна в знаке Овен. Вселенная просит не играть с чувствами друг людей, перестать обманывать себя и думать, что вы ничего не добились.

Жизнь возможно изменить: таро-прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря

♈ Овен

Не каждый день предназначен для прорывов, и вы это знаете. Так что перестань корить себя за то, что сегодня не станете снова лучше, красивее и успешнее всех. Дайте себе отдышаться и проведите умственную работу над ошибками прошедшей рабочей недели.

Космический совет: вы не можете каждый день достигать вершин.

♉ Телец

Звезды говорят, что вы слишком сильно нагрузили себя работой и задачами, разобрать которые уже нет сил. Ни физических, ни моральных. Так что учитесь делегировать обязанности и больше давать себе время на восстановление.

Космический совет: снимите с себя ответственность за часть задач.

♊ Близнецы

Срочно пора избавляться от синдрома самозванца, из-за которого вы не можете сделать шаг вперед. Поймите: вы сейчас там, где должны быть, а имеете вы то, что заслужили упорным трудом и своими качествами. Нет времени больше ждать удобного случая, дерзайте!

Космический совет: избавляйтесь скорее от синдрома самозванца.

Быкам — карьера, тиграм — спорт: восточный гороскоп на декабрь 2022 года

♋ Рак

Все новое начинается с идеи. Для вас родиной этих идей всегда было сердце, а не разум. Позвольте ему сделать выбор за вас, и пожинайте плоды своей смелости и доверию к интуиции.

Космический совет: откройте свое сердце всему новому.

♌ Лев

В эти выходные стоит посвятить время себе любимому. Если хочется расслабления, то вперед за увлажняющими масками и соль для ванн. А если напротив хочется куража и веселья, то достаем из шкафа лучший наряд, с антресоли запылившиеся туфли, и вперед на шумную вечеринку!

Космический совет: пора хорошенько развеяться.

♍ Дева

Звезды наблюдают за вами и знают, что вы уже проходили все это. А значит не стоит считать, что ответов на интересующие вопросы еще не были прежде получены. Загляните в прошлое, но не слишком: есть риск поддаться ностальгии и затосковать по тому, чего уже не вернешь.

Космический совет: вы уже проходили это и знаете, что делать.

Ровный путь после бездорожья. Китайский гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря

♎ Весы

Ваша натура требует больше творчества, новых эмоций, впечатлений, путешествий. Дайте ей уже что-нибудь из этого списка и поддайтесь всему, что происходит. На выходных не решайте сложных задач, отложите их до следующей недели.

Космический совет: не беритесь за решение сложных вопросов, отложите до лучших времен.

♏ Скорпион

В бесконечном потоке повседневных дел ускользает что-то очень важное, и вы это чувствуете, не так ли? Вселенная дает подсказку: обратите внимание на мелочи, которые дарят вам краткосрочную радость.

Космический совет: не забывайте о внимании к деталям.

♐ Стрелец

Вам нужно сделать шаг назад и просто наблюдать. Пришла пора расслабиться и усвоить простую истину: вы не властны над всем, что происходит. Но вы можете изменить самого себя, восстановить баланс черного и белого.

Космический совет: сделайте шаг назад и наблюдайте.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 ноября по 4 декабря

♑ Козерог

Когда вы строите карточный домик, он обязательно рухнет. Это же правило применимо и к взаимоотношениям. Пора перестать играть в игры, будьте честны с людьми, которые искренне вас любят, а также не пытайтесь обмануть самого себя.

Космический совет: карточный домик всегда рискует упасть.

♒ Водолей

Твердо стойте на своем и отстаивайте свою позицию, даже если она разнится с мнениями окружающих. Вы пришли в этот мир не для того, чтобы все нравится, а для того, чтобы получить все удовольствие этого мира и сполна насладиться каждым днем.

Космический совет: будьте тверды в своих суждениях.

♊ Рыбы

За падением всегда следует подъем. Вам предстоит долгий и непростой путь, но помните, что Вселенная рядом. Не бойтесь задавать вопросы и, что главное, получать ответы. Порой даже не самые приятные, зато правдивые.

Космический совет: вы обязательно выпутаетесь из паутины событий.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на декабрь 2022 года для всех знаков зодиака.