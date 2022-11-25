Для кого-то декабрь станет временем перемен: в работе, отношениях, финансах. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала эксперт в области китайской астрофизики Елена Егорова.

Рожденные в год Крысы — гороскоп на декабрь 2022

Для вас декабрь будет насыщен событиями. Начало месяца может принести хлопоты, связанные с детьми или вашими новыми проектами. Вы замечательно со всем этим справитесь. Самое время для подведения итогов и расчетов в финансовой сфере. Захочется осуществить покупки, но лучше подойти к тратам рационально. Конец месяца принесет счастливые события и встречи с дорогими вам людьми.

Рожденные в год Быка — гороскоп на декабрь 2022

Вас ждет новый виток в карьере, работе или бизнесе. Некоторых из вас ждет повышение, а кто-то может заняться новым проектом. Для того, чтобы воспользоваться приходящими возможностями по-максимуму, посоветуйтесь или проконсультируйтесь со специалистом, который сможет помочь вам в вашем продвижении, в этом случае вы значительно повысите свои шансы на успех.

Рожденные в год Тигра — гороскоп на декабрь 2022

Самое время заняться спортом и принять участие в каких-то состязаниях. В противном случае энергия месяца будет выводить вас на эмоции. Есть вероятность, что вы или ваш ребенок будет не согласен с текущими событиями или обстоятельствами. Могут возникнуть споры и разногласия на этой почве. Переключитесь на физическую активность или финансовую сферу. Конец месяца порадует вас хорошей прибылью.

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022-2023

Рожденные в год Кролика — гороскоп на декабрь 2022

Декабрь может стать для вас поворотным и трансформационным месяцем. Что-то уйдет из вашей жизни навсегда. Не стоит отчаянно цепляться за старое, ведь у вас впереди великолепные перспективы. Чтобы месяц прошел хорошо, постарайтесь быть смелыми и храбро отстаивайте свои позиции. Не огорчайтесь по мелочам. Пройдя этот путь, вы в итоге увидите себя новым, более счастливым человеком.

Рожденные в год Дракона — гороскоп на декабрь 2022

В декабре самое время отказаться от вредных привычек. Или ненужных контактов. Вам захочется уединения, и, возможно, кто-то из вас будет полностью поглощен каким-то интересным проектом или делом. Вам откроется какая-то тайна, которую раньше от вас скрывали. Есть вероятность короткого путешествия или новостей, связанных с карьерой. Будьте внимательны, проверяйте информацию, если она вам показалась подозрительной. В этом случае ваш месяц обещает быть великолепным.

Рожденные в год Змеи — гороскоп на декабрь 2022

В декабре вы будете поглощены новыми проектами и задачами. Вы будете очень общительны и коммуникабельны. Самое время впитывать новую полезную информацию из различных источников. Многих из вас затронут дела, связанные с детьми. Месяц обещает быть очень прибыльным. И есть вероятность крупных приобретений.

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2022

Рожденные в год Лошади — гороскоп на декабрь 2022

В декабре вам предоставите отличный шанс преуспеть. Самое время отправиться в поездку или сделать свои дела с мертвой точки. К вам придет судьбоносное известие. Это может быть информация о поступлении в вуз, получение долгожданных документов, оформление сделки, выигрыши в суде и что-то другое, связанное с вашими делами. В конце месяца ожидайте хорошую прибыль.

Рожденные в год Козы — гороскоп на декабрь 2022

Вам стоит обратить внимание на свое здоровье. Не время им пренебрегать. Может появиться ощущение страха или беспомощности. Но помните, что это временно. Сохраняйте баланс своих эмоций. Замечательно сложатся дела в интеллектуальной и творческой сферах. Самое время уединиться и начать что-то творить.

Рожденные в год Обезьяны — гороскоп на декабрь 2022

В декабре у вас будет много дел, с которыми вы отлично справитесь. Ваш декабрь пройдет на очень высоких скоростях. Большая вероятность оформления бумаг или общения со специалистами из каких-то серьезных организаций. У вас появится возможность отправиться в путешествие или вовсе рассмотреть другие берега для дальнейшей жизни.

Гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на декабрь 2022

Рожденные в год Петуха — гороскоп на декабрь 2022

Вы будете полны решимости и энергии для осуществления рывка и начала нового дела. Все в этом месяце будет происходить для вас очень быстро. Синхронизируйтесь с этим ритмом и вас непременно будет ждать успех. Особенно если вы заручитесь поддержкой окружающих вас людей, которая будет в итоге обоюдной.

Рожденные в год Собаки — гороскоп на декабрь 2022

В декабре стоит быть внимательными в сфере инвестиций и финансов. Могут быть заминки, из-за которых появится риск попасть в неудобное положение. При этом самое время инвестировать в свое образование или повышение квалификации. У некоторых будет возможность осуществить очень успешную деловую поездку. В конце месяца вы почувствуете себя победителем и будете очень горды за свои результаты.

Рожденные в год Свиньи — гороскоп на декабрь 2022

Вас ожидает исполнение желаний и приятные сюрпризы. Вероятно, предстоит заняться новым, очень приятным делом или проектом. Не стоит расстраиваться из-за сплетен и мелочей. Уберите повышенную эмоциональность, ведь в конце месяца вас ждет невероятное везенье и счастливый внезапный поворот событий. Главное, не упустите возможности, которые сами будут идти к вам в руки.

Ранее 5-tv.ru опубликовал гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь.