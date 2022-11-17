Гороскоп на декабрь 2022 для всех знаков зодиака

В декабре каждый будет занят подготовкой к Новому году, который, как считают многие, изменит не только цифры на календаре, но и судьбы. Однако перемены начнутся раньше — до наступления любимого с детства праздника. Снежный зимний месяц будет наполнен яркими и позитивными событиями. Хотя при составлении планов стоит все-таки свериться с гороскопом, чтобы провести конец уходящего года с максимальной пользой.

Тиана Атлас

Астролог

Гороскоп на декабрь 2022 — общая характеристика сезона для всех знаков зодиака

В декабре, по словам астролога, продолжит преобладать энергия знака Стрельца. Это время всегда насыщено позитивными событиями. Жизнь представителей каждого знака зодиака наполнится яркими эмоциями. Все дела, которые придется решать в конце 2022-го, увенчаются успехом. Но в декабре будут дни, когда судьба проявит особую благосклонность к каждому.

«Например, 13 декабря — день возможностей, когда можно заложить что-то надолго. С 17 по 25 декабря будут прекрасные дни, а особенно с 23 декабря после новолуния. Благоприятно в эти дни заниматься переговорами, обсуждением и подписанием каких-то контрактов», — посоветовала эксперт.

Но в некоторые даты месяца, согласно гороскопу, стоит проявить внимательность и осторожность, чтобы не допустить ошибок, которые негативным образом отразятся на жизни человека. В конце 2022-го таких дней будет всего два.

«4 декабря можно купить такие вещи, которые нам потом разонравятся, поэтому будьте осторожны. 8 декабря тоже будет день довольно драматичный. Старайтесь не ругаться, не ссориться. Можно вступить в какой-то неприятный конфликт и поругаться так, что больше не помиритесь», — отметила астролог.

Также эксперт отметила, что весь декабрь планета Марс, отвечающая за активные действия, будет ретроградной, поэтому в этом месяце не следует приступать к новым серьезным проектам и покупать сложную технику: заводские станки и автомобили. Для таких приобретений благоприятное время наступит в конце января.

Положение небесных светил по-разному сказывается на жизни каждого знака зодиака, поэтому стоит свериться со своим гороскопом, чтобы грамотно спланировать действия в декабре.

Овен — гороскоп на декабрь 2022

Для Овнов более результативными станут первые две декады месяца, пока будет длиться период Стрельца. Но необходимо помнить, что управитель этого знака — Марс — движется ретроградно, поэтому следует поберечь силы и не расходовать потенциал на бессмысленные дела.

В последнем месяце уходящего года Овнам следует быть осторожными со словами и поступками, иначе они рискуют оттолкнуть дорогого для них человека.

Телец — гороскоп на декабрь 2022

Тельцам декабрь сулит благоприятные изменения в финансовой сфере. Представителям знака зодиака следует обязательно задуматься, какие действия позволят им увеличить доходы. К примеру, может быть, придется чему-то поучиться и пройти специальные курсы.

Наиболее благоприятным временем будет конец 2022 года. Позитивный период начнется после 20 декабря. Таким образом судьба принесет представителям знака зодиака подарок на Новый год. В это время Тельцы смогут расслабиться и проанализировать события, которые произошли с ними в последнее время. Перерыв в делах позволит им выбрать правильное направление в дальнейшей деятельности и избежать потерь.

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Близнецы — гороскоп на декабрь 2022

Представители этого знака зодиака в последние дни 2022-го ощутят прилив позитивной энергии. Им будет казаться, что они способны свернуть горы. Не стоит упускать момент. Эмоциональный подъем и позитивная энергия помогут в решении всех тревожащих вопросов.

Близнецам также предстоит много поездок и переговоров. Однако в погоне за счастьем им не следует забывать про близких. Необходимо быть внимательными к своим партнерам, чтобы обрести гармонию в личных отношениях.

Рак — гороскоп на декабрь 2022

Декабрь станет для Раков периодом перезагрузки и обновления. Все трудности, которые сопровождали их в течение всего года наконец закончатся. Представители знака зодиака могут выдохнуть и спокойно готовиться к новогоднему торжеству. Согласно гороскопу, завершение 2022-го для них будет благополучным, конечно, если их не втянут в сплетни и конфликты с коллегами. Ракам следует напротив раскрепоститься и стать более общительными. Это приведет к улучшению взаимоотношений на работе и других сферах жизни.

А вот новые проекты Ракам следует отложить, так как в последний месяц 2022-го лучше отдохнуть и набраться сил перед новыми свершениями.

Лев — гороскоп на декабрь 2022

Львов в декабре охватят заботы, связанные с реализацией интересных проектов. Работа над ними будет проходить удачно, стоит лишь посмотреть на вопрос под другим углом и искать нестандартные решения для получения результатов. Все начинания наполнят жизнь представителей знака зодиака позитивом.

Некоторые Львы в преддверии Нового года однако могут задуматься о том, что реализуют не свои планы. Возможно, кто-то влияет на их желания и манипулирует ими. Стоит внимательно присмотреться к окружению и понять, действительно ли цели, которые они преследуют, принадлежат им, а не кому-то другому, кто наслаждается жизнью за счет огненной энергии представителей знака зодиака.

Дева — гороскоп на декабрь 2022

У Дев возникнут перемены на любовном фронте, причем не обязательно плохие. Ситуация в личной жизни у представителей знака наконец-то наладится. Они смогут отпустить прошлые несложившиеся отношения, что позволит им стать более открытыми для новых знакомств и закрутить очередной роман.

Если же Девы уже состоят в длительных отношениях, то декабрь — благоприятное время для того, чтобы они получили развитие. Представителям знака зодиака захочется больше времени проводить с семьей и детьми. Стоит вместе выбираться на праздники и готовиться к торжеству. Ближе к Новому году Девы могут получить радостную новость о том, что в 2023-м их ждет долгожданное пополнение.

Весы — гороскоп на декабрь 2022

У Весов в декабре начнется довольно динамичный период. Вероятно, им придется в этом месяце нелегко. Представителям знака зодиака придется провести большую часть месяца в разъездах. Возможно, их ждет путешествие или рабочая командировка. Но все планы, которые Весы построили на последние недели 2022-го, обязательно исполнятся.

В суете и спешке, которая также будет связана с подготовкой к Новому году, не стоит забывать про внимание деталям. Время благоприятно для того, чтобы навести порядок в документах, заключать сделки и подписывать контракты.

Скорпион — гороскоп на декабрь 2022

Предыдущий месяц — ноябрь — для Скорпионов был полон бурных событий, поэтому сейчас представителям знака зодиака следует определиться и навести порядок в жизни. Предстоит выяснить, кто из тех людей, которые появились в жизни в последнее время, действительно важны, а от кого необходимо держаться подальше.

Денежная удача будет сопровождать Скорпионов весь декабрь 2022 года. Но не стоит спешить с тем, чтобы вкладывать их в рисковые проекты, а также тратить все на подарки к Новому году. Благоприятное время для вложения денег наступит только весной, поэтому сейчас можно немного подкопить.

Стрелец — гороскоп на декабрь 2022

Декабрь — это традиционно время Стрельцов. Все их начинания будут успешно завершены в последние четыре недели уходящего года. Представители знака зодиака будут излучать шарм, что позволит им завести нужные знакомства и приведет к карьерным изменениям.

Перед Новый годом перемены ожидают Стрельцов и в личной жизни. Одиноких представителей знака зодиака ждет судьбоносная встреча, а у тех, кто уже состоит в отношениях, начнется медовый месяц. Время благоприятно для романтики и поездок за границу с любимым человеком.

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Козерог — гороскоп на декабрь 2022

Время Козерогов наступит после 20 декабря, поэтому в первой половине месяца им лучше отдыхать и накапливать силы. Все изменения стоит запланировать и начать реализовывать в преддверии Нового года. Усердие и трудолюбие поможет добиться реализации всех планов, даже тех, что считались недостижимыми.

Во второй половине декабря представителей знака зодиака ожидают благоприятные перемены в любви. Накануне Нового года Козероги, наконец, почувствуют душевную стабильность и покой.

Водолей — гороскоп на декабрь 2022

В последнем месяце 2022-го Водолеям откроются новые возможности для самореализации и карьерного роста. Но не стоит торопить события, все должно идти своим чередом. Судьба не любит тех, кто спешит получить желаемое. Возможно, фортуна подготовила представителям знака зодиака сюрприз в виде карьерных изменений, но это будет на Новый год, поэтому следует набраться терпения и немного подождать.

Все важные планы и серьезные перемены Водолеям лучше отложить на январь. В новом году пройдет период ретроградного Марса, вот тогда можно будет разгуляться. Все проекты в начале 2023-го обязательно принесут счастье, но в конце уходящего года лучше поберечь силы, строить планы, но не переходить к активным действиям.

Рыбы — гороскоп на декабрь 2022

Начало декабря принесет Рыбам успех во всех сферах жизни. Планета большого счастья Юпитер перед Новым годом будет находиться в этом знаке до 20 декабря, поэтому следует завершить дела именно в эти даты. Особенный успех ожидают проекты, над которыми Рыбы начали трудиться еще в апреле и мае 2022-го.

Все мечты представителей знака зодиака в декабре обязательно исполнятся. Конец года будет успешным не только в реализации мечты, но и в финансах. Возможно, Рыбам перед Новым годом выплатят премию или они выиграют деньги в лотерею.

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