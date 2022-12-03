Сбежавший из России комик Романов оскорбил Сахалин

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 224

Юморист сравнил концерт в шахтерском городе с выступлением перед олигархом.

Сбежавший из России комик Романов оскорбил Сахалин

Фото: Telegram / Канал Дмитрия Романова

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Стендап-комик Дмитрий Романов, сбежавший из России после начала спецоперации, оскорбительно пошутил в адрес сахалинского Углегорска. В соцсети он опубликовал кадры с концерта, на которых сравнил выступление в шахтерском городе с тусовкой у олигарха.

«Недавно выступал у одного известного олигарха. Мне сказали, что он еврей, живет в Монако, но день рождения будет праздновать в Норвегии. Я подумал: еврей, Монако, Норвегия. Надо ехать. Звучит намного лучше, чем „День шахтера, Сахалин, Углегорск“», — написал Романов.

Жители Сахалина юмор комика не оценили. В комментариях к публикации они оставили множество возмущенных отзывов о том, что творчество Романова не настолько хорошо, чтобы его слушать и платить за билеты.

Известно, что комик после начала спецоперации на Украине покинул Россию. Он уехал в Турцию, откуда перебрался в Польшу, а затем в Андорру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комика Гарика Харламова после ухода из проекта Comedy Club и долгого молчания в соцсетях заподозрили в переезде в Турцию или Израиль.

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