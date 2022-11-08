Ушел на пенсию? Пропавшую звезду Comedy Club нашли в лечебном учреждении

|
Анна Свотина
Анна Свотина 165

Гарик Харламов лечится в санатории после ухода из шоу Comedy Club

Ушел на пенсию? Пропавшую звезду Comedy Club нашли в лечебном учреждении

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Гарик Харламов больше не выступает на сцене, бросил шоу и перестал выходить на связь. Что с ним произошло?

Гарик Харламов после своей стремительной «отставки» в юмористическом проекте Comedy Club внезапно пропал с радаров. Поклонники переживают, что комик молчит в социальных сетях и больше не радует своим искрометным юмором в личном блоге.

На этой почве в сети стали появляться слухи, что звезда вслед за коллегами по шоу-бизнесу эмигрировал в теплые страны, передает Газета.ру. Харламову приписывали переезд в Турцию и даже Израиль. Однако артист снова всех удивил. Совсем недавно он дал о себе знать в Telegram-канале и успокоил фанатов, открыв им свое местоположение.

«Все, кто переживал, где я. Я в санатории. Как говорится, первый день на пенсии. Точнее, первую неделю на пенсии, поэтому сейчас пойду на процедуры», — поделился своими планами шоумен.

Гарик Харламов также заверил, что у него все хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина отреагировала на уход Харламова из Comedy Club.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.24
-0.86 60.90
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

18:53
Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне спецоперации
18:48
Путин призвал сделать более весомой поддержку российских семей с детьми
18:43
Украинские боевики пытались сбросить бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС
18:36
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске
18:28
Молчание — золото: почему легендарного Штирлица могло не быть совсем
18:16
Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой

Сейчас читают

Владимир Машков заявил, что готов встретиться с раненными участниками СВО в Екатеринбурге
Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына
Сложная задача для Нетаньяху: баланс между Россией и США
Где и как жили в Москве Сергей Кузнецов, Юрий Шатунов и музыканты "Ласкового мая"

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика