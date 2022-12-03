Экс-помощник Рейгана рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Зеленскому

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43

TAC: поставки оружия США Киеву прекратятся, если риски для Вашингтона перевесят выгоду

Экс-помощник Рейгана рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Зеленскому

Фото: SERGEY DOLZHENKO / ТАСС

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Властям США необходимо сосредоточиться на интересах американцев и сказать решительное «нет» Киеву, считает Патрик Бьюкенен.

Соединенные Штаты могут прекратить поставки оружия киевскому режиму, если поймут, что риски эскалации конфликта перевешивают интересы страны. Об этом написал американский политик, экс-помощник президентов Ричарда Никсона и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен в журнале The American Conservative.

По его мнению, события последних месяцев показали, что на Западе слишком много «ястребов», готовых идти на конфликт с ядерной державой без оглядки на последствия. Особенно ярко эта тенденция проявилась во время ракетного кризиса в Польше, отметил Бьюкенен.

«Американская партия войны все еще никуда не делась и жаждет следующей конфронтации с Россией. Ожидается, что в последние дни этого неудачного Конгресса, прежде чем в январе контроль над Палатой представителей перейдет к республиканцам, демократы одобрят просьбу Байдена о выделении еще 38 миллиардов долларов для киевского режима, его армии и его конфликта. Принятие этого закона фактически гарантировало бы, что США продолжат финансирование и продлят боевые действия до весны», — подчеркнул обозреватель.

Бьюкенен выразил надежду, что власти США сосредоточатся на интересах американцев и уведомят Киев, что, если он «полон решимости продолжать борьбу, то будет делать это без американских боеприпасов».

Политик также подчеркнул, что великие державы не должны уступать меньшим державам, не связанным с их жизненными интересами и способным втягивать их в нежелательные конфликты.

На днях политолог Иван Мезюхо заявил, что США «пинками» заставляют страны НАТО поставлять Киеву оружие. По его мнению, у самого Вашингтона сейчас возникли проблемы из-за оказания помощи Украине, поэтому он активно толкает на это страны Европы, исходя из их возможностей и запасов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Германии не смогли найти деньги на покупку боеприпасов. И это при том, что для некоторых систем вооружения зарядов осталось лишь на несколько часов боя. И такая ситуация со снарядами и военной техникой сейчас практически во всех странах НАТО. Аналитики связывают это в первую очередь с большими объемами поставок оружия на Украину.

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