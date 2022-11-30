Политолог Мезюхо: США «пинками» заставляют страны НАТО отгружать Киеву оружие

Передача Киеву реактивной системы залпового огня (РСЗО) LRU MLRS стала результатом «пинка» Франции от США, так как сами французы сегодня не решают, поставлять ли Украине какое-либо вооружение. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Иван Мезюхо.

«Сегодня так называемая военная солидарность стран Европы с Украиной достигается путем пинка со стороны США. Не секрет, что у самого Вашингтона возникли проблемы из-за оказания помощи Киеву, поэтому он активно подвигает на это страны Европы, исходя из их возможностей и запасов. Эти поставки, безусловно, вредят тем государствам, которые занимаются подобной деятельностью. Франция подобным поставками обостряет отношения с Россией, но, находясь в подчиненном положении, она будет делать все, что ей скажут», — сказал эксперт.

В свою очередь научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев считает, что у французов был и собственный корыстный интерес передать Киеву установки.

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«Франция пошла на этот шаг, потому что она занимает второе-третье место по объемам военной торговли. Существенная часть так называемого американского оружия тоже производится во Франции. Поэтому Франции очень важно застолбить свое место, ведь на Украине происходит не только политическая, экономическая и культурная борьба, но еще и демонстрация мощи оружия. И французы, в экономике которых продажа оружия составляет значительно больший процент, чем в экономике США, просто не могут себе позволить продемонстрировать исключительно американские образцы», — отметил эксперт.

Перелома не будет

Оба аналитика уверены, что к принципиальным изменениям на поле боя поставки LRU MLRS не приведут, так как вряд ли с помощью какой-либо системы вооружений, кроме ядерных, можно переломить ситуацию.

«Понятно, что это усложнит положение российских войск на фронте, потому что у противника огневая мощь увеличится, но качественный перелом вряд ли произойдет», — прокомментировал Журавлев.

Мезюхо, со своей стороны, напомнил, что все военные поставки на Украину проходят сквозь сито украинских и европейских коррупционеров. Поэтому, по его словам, неизвестно, что на самом деле будет передано Киеву.

«Кроме того, каждый день на линию фронта прибывают мобилизованные российские бойцы, прошедшие подготовку. На мой взгляд, вскоре это может поменять характер спецоперации, придать ей динамичности и изменить в целом стратегию и тактику наших вооруженных сил», — добавил политолог.

Европейский идиотизм

Российские эксперты уверены, что поставками современного оружия Украине европейские страны вредят прежде всего собственному оборонному потенциалу, который у них и так невелик.

«Сраны Евросоюза помогают Украине из своих стратегических запасов, и Франция в этом смысле не исключение. Руководствуясь русофобской риторикой и политикой, они сами сокращают собственные оборонные возможности. Это идиотизм, но это правда», — констатировал Мезюхо.

По словам Журавлева, во всем западном мире запас вооружений уже на исходе, потому что никто не собирался долго воевать и использовать большое количество оружия. Однако война оказалась затяжной, а, кроме того, предполагалось, что украинцы будут воевать оружием Запада, а не торговать им, с сарказмом отметил эксперт.

«Поэтому запасы заканчиваются, а они и так небольшие, так как после 1991 года предполагалось, что большие не потребуются. Да, сейчас американцы и те же французы пытаются ситуацию переломить, начав новое производство, но, как минимум, это потребует времени, а как максимум, нужно, чтобы еще получилось», — подытожил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлера Германии Олафа Шольца раскритиковали в бундестаге за отказ поставлять Украине танки из-за боязни ответной реакции России.