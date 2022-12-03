Голодная бабушка из Петербурга оказалась дочкой знаменитого ученого

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 32

Бабушка, которую спасли от голодной смерти, оказалась дочкой известного ученого

Голодная бабушка из Петербурга оказалась дочкой знаменитого ученого

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Отец бабушки — один из создателей авиационного гироскопического прицела для истребителей «МиГ».

Голодная бабушка, которую ранее обнаружили в состоянии крайнего истощения в одной из петербургских квартир, оказалась дочкой известного российского ученого Семена Тобиасовича Цуккермана, сообщает источник 5-tv.ru.

Более того, сама бабушка по имени Наталья Цуккерман также оказалась ученым. Среди ее патентов: модуляр оптического излучения, оптическая логическая ячейка и устройство для выделения оптических сигналов из шума.

Конструктор-разработчик систем прицеливания и профессор Цуккерман умер еще в 1988 году. За свою жизнь ученый был награжден орденами «Знак Почета», Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда».

Цуккерман — автор научных работ по точному приборостроению, разработке и юстировке оптико-механических устройств, один из создателей авиационного гироскопического прицела для истребителей «МиГ», ракурсного прицела для малокалиберной зенитной артиллерии. Также он автор более 120 научных работ и более 50 изобретений.

Цуккерман Семен ТобиасовичЦуккерман Семен Тобиасович. Фото: museum.itmo.ru Сайт музея Университета ИТМО

Напомним, сегодня днем в одну из больниц Петербурга доставили 87-летнюю местную жительницу в состоянии крайнего истощения и запущенности. Бабушка была очень худой, грязной, с синяками и пролежнями на теле.

Пожилую женщину привезли из квартиры на Гороховой улице, которую перед этим пришлось вскрывать сотрудникам МЧС. Их вызвали соседи, рассказавшие, что слышали из-за двери крики о помощи.

Со слов самой женщины, она ничего не ела в течение трех дней. Когда бабушке дали печенье, она сказала, что до этого ела его только по праздникам, и спросила, какое сегодня торжество. Сейчас она находится в терапевтическом отделении, а ее состояние оценивается как удовлетворительное.

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