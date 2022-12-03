В Петербурге сотрудники МЧС спасли от голодной смерти 87-летнюю бабушку

Пожилая женщина была одна заперта в квартире и три дня звала на помощь.

В одну из больниц Петербурга доставили 87-летнюю местную жительницу в состоянии крайнего истощения и запущенности. Бабушка была очень худой, грязной, с синяками и пролежнями на теле.

Как выяснил 5-tv.ru, пожилую женщину привезли из квартиры на Гороховой улице, которую перед этим пришлось вскрывать сотрудникам МЧС. Их вызвали соседи, рассказавшие, что слышали из-за двери крики о помощи.

Со слов самой женщины, она ничего не ела в течение трех дней. Заботиться о ней должен опекун по имени Игорь, однако он редко заходит к своей подопечной, плохо кормит ее и не ухаживает за ней. При этом, по всей видимости, получает за нее пенсию.

В Петербурге от голодной смерти спасли 87-летнюю женщину. Фото: 5-tv.ru

Также в распоряжении 5-tv.ru оказалось фото пострадавшей. На нем заметно сильное истощение пожилой женщины, а также синяки и ссадины на руках и теле.

Когда бабушке дали печенье, она сказала, что до этого ела его только по праздникам, и спросила, какое сегодня торжество. С собой у нее были деньги — девять тысяч рублей, и она очень переживала, «чтобы Игорь их не забрал».

Пожилую женщину поместили в терапевтическое отделение. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. По предварительной информации, пострадавшая от психических расстройств не страдает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как челябинский депутат спас раненую бабушку из Херсона в день ее рождения.