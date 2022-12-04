Бывший муж обматерил Дану Борисову из-за попыток связаться с ним после «исчезновения»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Телеведущая больше недели искала экс-супруга, которого через суд заставила платить алименты в большем размере. Нашедшийся мужчина отреагировал на звонки оскорблениями.

Бывший муж обматерил Дану Борисову из-за попыток связаться с ним после «исчезновения»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Телеведущая Дана Борисова пожаловалась своим поклонникам на экс-мужа Максима Аксенова. Ей удалось разыскать бизнесмена после суда, который обязал мужчину платить алименты на дочь Полину в увеличенном размере. Знаменитость жаловалась, что ее экс-супруг после заседания якобы исчез. После просьбы перезвонить Аксенов обматерил бывшую благоверную.

«Впервые попробовала набрать бывшего после судебного решения об увеличении алиментов до 60 тысяч», — объяснила Борисова в социальной сети, опубликовав, скрин переписки.

Переписка Даны Борисовой с экс-мужем Максимом АксеновымПереписка Даны Борисовой с экс-мужем Максимом Аксеновым. Фото: Instagram* / danaborisova_official

К слову, отношения Борисовой и Аксенова натянуты не первый год. После развода мужчина платил алименты в размере 15 тысяч рублей. Знаменитость сочла эту сумму недостаточной и обратилась в суд. Теперь бизнесмен каждый месяц должен перечислять бывшей жене 60 тысяч рублей.

Дана Борисова решением суда более чем довольна. Но, по ее словам, Максим Аксенов именно поэтому на нее обозлился и сначала пропал, а теперь стал оскорблять.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого еще из звездных отцов принудили платить алименты детям.

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