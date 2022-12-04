Пугачеву заподозрили в сборе средств для фонда Елены Зеленской

В сети появились компрометирующие певицу сведения.

Сбежавшую в Израиль вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным* певицу Аллу Пугачеву заподозрили в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет сайт KP.RU.

Издание передает, в соцсети появилась информация об экскурсиях по «родовому гнезду» звездной четы в деревне Грязь. На приглашении указано, что в экскурсию «Замок примадонны» входит посещение «будуаров, комнат, гардеробных и клозетов». Стоит это удовольствие 10 200 рублей, при этом фото- и видеосъемка запрещены.

Самая же примечательная цитата на приглашении гласит, что все собранные от экскурсии средства будут перечислены в благотворительный фонд Елены Зеленской — жены украинского лидера.

Издание подчеркивает, что проверить достоверность сведений не удалось. На самом приглашении нет никаких выходных данных и указания мест распространения. При этом представитель Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать информацию об экскурсии по замку певицы и юмориста.

На днях сообщалось, что Алла Пугачева после переезда в Израиль сменила гражданство и закрыла все свои компании в России. При этом, по оценкам экспертов, она все еще может рассчитывать на прибыль около 60 миллионов рублей в год. В РФ остался действующий бренд певицы, названный ее именем — довольно дорогие сумочки и обувь, аксессуары и ароматы.

Ранее адвокат Владимир Постанюк в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, что грозит Максиму Галкину за неуплату налогов.

* — признан иноагентом в РФ.