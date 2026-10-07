Российские военные поразили табачную фабрику «JTI Украина» в Кременчуге

На предприятии, по данным Минобороны РФ, производились боеприпасы для стрелкового оружия для нужд ВСУ.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Табачная фабрика «JTI Украина» в Кременчуге Полтавской области была поражена в результате удара российских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ в канале в мессенджере МАКС.
По информации министерства, на производственных мощностях предприятия организовали выпуск боеприпасов для стрелкового оружия, предназначенных для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.
Кроме того, в Кременчуге поражено предприятие ПАО «АвтоКрАЗ». На его территории производились и хранились специализированные шасси для пусковых установок крылатых ракет FP-5 «Фламинго».
Еще один объект, о поражении которого сообщило российское военное ведомство, находится в Днепропетровской области. Речь идет о Южном машиностроительном заводе имени О. Макарова в Днепре. По данным Минобороны РФ, предприятие занималось производством, хранением и поставкой ВСУ крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также беспилотников большой и средней дальности FP-1 и FP-2.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли ночной массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По данным Министерства обороны РФ, для атаки применялись высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники. В ведомстве заявили, что были поражены предприятия, задействованные в интересах компании «Файер Пойнт».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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