Российские военные поразили табачную фабрику «JTI Украина» в Кременчуге

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

На предприятии, по данным Минобороны РФ, производились боеприпасы для стрелкового оружия для нужд ВСУ.

ВС РФ поразили табачную фабрику в Кременчуге

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Табачная фабрика «JTI Украина» в Кременчуге Полтавской области была поражена в результате удара российских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

По информации министерства, на производственных мощностях предприятия организовали выпуск боеприпасов для стрелкового оружия, предназначенных для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Кременчуге поражено предприятие ПАО «АвтоКрАЗ». На его территории производились и хранились специализированные шасси для пусковых установок крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

Еще один объект, о поражении которого сообщило российское военное ведомство, находится в Днепропетровской области. Речь идет о Южном машиностроительном заводе имени О. Макарова в Днепре. По данным Минобороны РФ, предприятие занималось производством, хранением и поставкой ВСУ крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также беспилотников большой и средней дальности FP-1 и FP-2.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли ночной массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По данным Министерства обороны РФ, для атаки применялись высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники. В ведомстве заявили, что были поражены предприятия, задействованные в интересах компании «Файер Пойнт».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.71
0.78 96.03
0.70
Эстеты и трансформаторы: в чем жизненное предназначение рожденных в сентя...

Последние новости

12:00
Балуется ИИ и фотошопом: на снимках Меган Маркл увидели шестой палец
11:45
Поставили бесплодие: женщина забеременела после двойной трансплантации органов
11:42
Редкий медленный поток: когда земляне увидят Дракониды
11:36
Троих котят выбросили из окна восьмого этажа в Энгельсе
11:30
Осколок в позвоночнике мертвой женщины пролил свет на 500-летнюю тайну
11:26
Россия обеспечила внутренний спрос на картофель

Сейчас читают

Шторм обвалил цены на электроэнергию в Финляндии почти до нуля: Прибалтика — в деле
Доллар готовится взлететь выше 90 рублей
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео