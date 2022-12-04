Плакали даже мужчины: в Москве простились с внезапно умершей Наталией Стешенко

Актриса театра и кино скоропостижно скончалась в возрасте 37 лет. Помочь ей просто не успели.

В похоронном доме Троекуровского кладбища в Москве прошла церемония прощания с актрисой Наталией Стешенко. Проводить звезду в последний путь пришли друзья и родные, коллеги по сцене, а также десятки поклонников. Кадрами с церемонии делится 5-tv.ru.

Многие гости плакали, даже мужчины прятали лица за капюшонами. Гроб Наталии Стешенко утопал в белоснежных цветах.

Наталия Стешенко скончалась вечером 28 ноября в возрасте 37 лет. Она умерла в собственной квартире в Москве. Тело женщины нашел ее восьмилетний сын и побежал к соседям с просьбами вызвать полицию и скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть Наталии Стешенко.

Известно, что причиной смерти Стешенко мог стать оторвавшийся тромб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 75-летний вдовец Стешенко написал ей прощальное письмо.