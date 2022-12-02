«Мы с сыном осиротели»: 75-летний вдовец Стешенко написал ей прощальное письмо

Владимир Семаго сокрушается несправедливости жизни — это его кончину в пору обсуждать! Но судьба распорядилась иначе и унесла жизнь молодой актрисы. Внезапно, на глазах маленького сына.

Вдовец актрисы Наталии Стешенко, внезапно скончавшейся накануне 38-летия, Владимир Семаго опубликовал в Facebook* прощальное письмо. 75-летний экс-депутат Госдумы признался, что не может смириться с несправедливостью — не должна была молодая супруга уходить в мир иной прежде него. Мужчина подчеркнул, что не хотел публичных выступлений, но в нынешние времена молчание «становится бессмысленным и подлым». В своем письме он поделился болью всей истории своей любви и неравного брака.

«Мы с сыном осиротели. Вчера от нас ушла Мама и Жена. За считанные минуты», — начал Семаго.

По словам вдовца, все прочитанные им материалы СМИ о смерти жены полны жажды сенсации. Журналисты ищут пикантные подробности, мечтают раскрыть чужие тайны. Но никакой пошлости, по словам Семаго, не было в жизни его жены. Она рано вышла замуж за человека на 37 лет старше, не побоявшись слухов. Вокруг ожидаемо твердили, мол, «позарилась на старого черта, из богатеньких». Но все сплетники ошибались.

Как рассказал Владимир Семаго, в первые годы совместной жизни они с супругой переживали времена безденежья, когда приходилось считать каждую копейку. На день на двоих тратили 500 рублей, одевались скромно, но любили, были преданными. Муж восхищался актрисой, всем сердцем ее обожал.

«Наташа была очень бескомпромиссным человеком, не терпевшим ложь, обман. В последнее время нас терзали всяческие неурядицы, и общенационального масштаба, и сугубо личные. И все это время (последние десять лет) был светлый лучик — наш сын, продолжение своей мамы», — написал Семаго.

Вдовец отметил, что мальчик унаследовал крепкий характер матери. После ее смерти Вова не плакал, только стиснул зубы и заявил — он сам поставит спектакль, который Стешенко планировала устроить в школе. По словам Семаго, ребенок очень похож на маму, и это должно стать ей, не успевшей сыграть свою главную роль, утешением.

«Мне очень много лет. Я в том возрасте, когда логичным было бы обсуждение моей кончины. Но жестокая штука жизнь не убирает одних и выталкивает других, совершено не сообразуясь с логикой жизни. Наташа, светлая моя радость, ты всегда со мной и с Вовчиком. Мы будем любить тебя вечно!» — заключил он.

Наталия Стешенко в день трагедии ходила с сыном в кафе недалеко от дома в Хамовниках. Вернувшись в свою квартиру, резко потеряла сознание. Вова побежал к соседям за помощью, те вызвали скору помощь, но по прибытии врачам оставалось только констатировать смерть. Актриса за несколько дней до этого жаловалась головные боли и низкое давление, но серьезных проблем со здоровьем не испытывала.

Актриса Наталия Стешенко известна по ролям в сериалах «Лига обманутых жен» и «Инспектор Купер». Она также состояла в труппе Московского государственного «Театра Луны», созданного актером Сергеем Прохановым, участвовала в трех спектаклях. В последний раз артистка выходила на сцену 24 сентября. Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Владимир Семаго отложил похороны жены.

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