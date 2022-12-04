На Дворцовой площади Петербурга организовали исторический 3D-спектакль

Дворцовая площадь Петербурга в эти выходные превратилась в огромную мультимедийную инсталляцию. А Главный штаб, соответственно, в огромный экран. На нем можно было увидеть изображения Москвы, Казани, Тулы, Челябинска и, конечно, самой Северной столицы.

«Люблю тебя, Петра творенье!

Люблю твой строгий, стройный вид,

Невы державное теченье,

Береговой ее гранит!» — доносилось с площади.

Всего конкурс «Страна света», победители которого и продемонстрировали свои умения на Дворцовой площади, собрал 78 участников из 33 регионов нашей страны.