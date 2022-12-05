Жизнь на два города: Буланова рассказала о 34-летнем женихе при 29-летнем сыне

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 271

Буланова рассказала о 34-летнем женихе при 29-летнем сыне и жизни на два города

Жизнь на два города: Буланова рассказала о 34-летнем женихе при 29-летнем сыне

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Личная жизнь знаменитой артистки бьет ключом. Совсем скоро она отправится в ЗАГС в третий раз. Но про двоих детей, несмотря на вскружившую ей голову любовь, не забывает.

Певица Татьяна Буланова рассказала о радостных переменах в жизни. Недавно 53-летняя артистка получила предложение руки и сердца от 34-летнего избранника Валерия Руднева. Однако после опубликованной фотографии с помолвочным кольцом отказывалась делиться деталями личной жизни. Теперь свое мнение изменила и поведала о возлюбленном.

С Рудневым Буланова познакомилась на вечеринке подруги. Поначалу знаменитость не планировала вступать в отношения с бизнесменом, но потом поняла — влюбилась. Руднев младше Булановой на 19 лет, но пару разница в возрасте вовсе не смутила.

Сейчас влюбленные готовятся к свадьбе. По словам певицы, она планирует взять фамилию мужа. Торжество пара планирует провести летом следующего года в Санкт-Петербурге. Там живут двое сыновей артистки: 29-летний Александр и несовершеннолетний Никита.

Александр родился в браке с Николаем Тагриным. Наследник не пошел по стопам родителей, а стал баристой в кафе. Младший Никита появился на свет в браке с футболистом Владиславом Радимовым. По словам Булановой, мальчик уже подает надежды как спортсмен.

При этом жених артистки живет в Москве и покидать город не планирует. Булановой приходится буквально разрываться между двумя городами, между любимыми мужчинами.

«Москву я люблю, у меня там не только работа, а еще и много друзей, но в Питер всегда возвращаюсь с большой радостью, чего не скажешь о Валерии, у него все наоборот», — призналась Буланова в беседе с Вокруг ТВ.

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